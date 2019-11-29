【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔　只需10分鐘新手必試

作為一個常常食蜆的人，發覺台灣人煮蜆也有一套！曾在台灣食過兩次讓我留下深刻印象的蜆，一是高雄瑞芳夜市的酒煮蛤蜊，另外就是九層塔蛤蜊，兩者能帶出蜆的鮮香，卻又不會太過搶味，配合飽滿脹卜卜的蛤蜊，實在是不得了！於是我又試著學台灣人做九層塔煮蜆，材料簡單不在話下，更是10分鐘內可完成。

攝影、攝錄：呂志豪、詹郭敏

剪接：呂志豪

場地提供：美亞廚具

九層塔在台灣非常普及，香港卻說不上隨處可買，要到街市的雜貨舖或香料店才有，然而它的「相容性」很高，只要你懂得善用，跟很多菜式都合得來。九層塔摘下葉子後稍稍清洗再印乾水分便可使用，但並非一開頭便將它跟料頭與沙白下鑊，而是去到尾段才炒勻，為甚麼呢？首先因為九層塔含有豐富的維他命A和C，煮得太長時間會破壞當中營養，最後才下鑊的話，既能煮出其香氣，亦不至於把九層塔炒得太老，仍可保持翠綠。

蜆類之中沙白雖不及花甲鮮甜，但價錢實惠，比起價錢相若的蜆，肉質更是厚嫩。

對入廚新手來說，這是十分推薦的菜式，首先煮蜆不用醃不用切，很易分辨生熟度，失敗率近乎零。而且只是爆香料頭，加材料和調味等已經煮好，10分鐘不夠即可完成，實在慳水又慳力！

九層塔煮蜆食譜

健康小貼士：

除維他命A和C外，九層塔含有β-胡蘿蔔素，能保護視力、調節骨骼中的造血功能、預防貧血和增強免疫力等，更有指它可改善支氣管炎、鼻竇炎和氣喘等。在中醫角度，九層塔則具有行血和補中益氣作用，如有跌倒或筋骨損傷，吃九層塔可活血化瘀，加速痊癒。

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