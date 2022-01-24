新年三餸一湯｜黃金鮑魚+西蘭花帶子+髮菜蠔豉燜冬菇+養顏花膠湯

農曆新年將至，今年繼續因為疫情，禁晚市堂食，跟去年一樣不能一家大小外出食團年飯、開年飯。如果想在家裡煮一頓簡單又大體的做節飯，不妨參考是次三餸一湯食譜提案，包括：黃金鮑魚、西蘭花炒帶子、髮菜蠔豉燜冬菇、花膠燉竹絲雞湯，意頭好又色彩繽紛，希望大家食餐安樂茶飯，一起送牛迎虎！



黃金鮑魚

近年很多「黃金」菜式，如：黃金蝦、黃金魷魚、黃金雞翼等等，其實煮「黃金鮑魚」一樣得！爽彈的鮑魚掛上滿滿的鹹蛋黃醬，讓人垂涎不已，要是你懶得處理新鮮鮑魚的話，用罐頭鮑魚就能更省工夫。

今次用不上鹹蛋白，就直接去街市雜貨舖買鹹蛋黃了。有時外出用餐，見到有些「黃金蝦」是蝦還蝦、鹹蛋還鹹蛋，鹹蛋完全沾不上蝦殼，你曾否遇過這情況呢？解決方法有兩個：（1）鹹蛋黃一定要趁熱壓成蓉，因放涼了就很難壓爛，會有顆粒。（2）煮鹹蛋黃醬需有相當油量，並要煮成泡沫狀。

【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

黃金鮑魚食譜

西蘭花炒帶子

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

翠綠的西蘭花一朵朵小花束，不僅營養豐富，堆叠起來花團錦簇、配搭鮮甜帶子，是一道靚靚的賀年菜式。為了上枱更美觀大方，可加芡汁，用浸軟的瑤柱拆絲，放入油鑊炒加入少許豉油、糖和生粉水拌勻，淋在帶子上，賣相錦上添花！

西蘭花炒帶子

髮菜蠔豉燜冬菇

【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

近日KOL嫌小店盆菜的髮菜太少，還藉機植入廣告，結果釀成公關災難，遭全城狠批！自己煮從來都最易控制分量，如這個寓意「發財好市」的髮菜蠔豉，過年必備。別以為「燜」很複雜，其實剛好相反，可以預先做好，吃時才盛起，即使翻熱也不影響味道，分分鐘更入味可口。髮菜用20分鐘即可浸軟，海味老闆教路，落點油搓揉沖水，可使髮菜更柔滑，也毋須燜煮太久，最後15分鐘放入鍋便可。

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

花膠燉竹絲雞湯

【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

花膠——說穿了就是魚肚，即曬乾的魚鰾，一般只有體形較大的深海魚魚鰾才夠厚，足以曬成花膠。聽到花膠，許多女士都雙眼發光，想著那膠質和骨膠原，自然想大吃特吃。今次以花膠燉竹絲雞，整個湯有滋陰養顏，養血補腎的功效，中醫說適合體虛，面色萎黃，易感疲倦，皮膚乾燥的人。很多人怕浸發花膠煩，不妨參考由大廚提供的技巧。

【花膠】平靚鱈魚膠豐富膠質！大廚教揀花膠及浸發正確方法附食譜

花膠燉竹絲雞湯食譜

剪接：麥超億、葉思雅