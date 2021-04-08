【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙　鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-08 13:24

「黃金」又即是鹹蛋黃，近年有很多「黃金」菜式，包括：黃金蝦、黃金魷魚、黃金雞翼等等，這次就做一道黃金鮑魚。爽彈的鮑魚掛上滿滿的鹹蛋黃醬，讓人垂涎不已，要是你懶得處理新鮮鮑魚的話，用罐頭鮑魚就能更省工夫。

鹹蛋黃入饌，邪惡得不得了，但偶然就放縱一次吧？別因為看到新鮮鮑魚，以為很難處理就打退堂鼓，其實步驟並不難。

請按下圖睇鮑魚起肉圖解：

+ 4 + 4 + 4

今次煮法有別於以往，鮑魚不會像椒鹽鮑魚或陳皮蒸鮑魚的煮法那樣，汆完水會再煮，因此第一個步驟就要先將鮑魚處理，不止汆水幾十秒，而是用大約4至5分鐘把鮑魚烚熟，否則鮑魚內裡會未熟透。其實這次原本想用罐頭清湯或鹽水鮑魚，恰巧找不到，若你想偷懶的話，不妨買罐罐頭鮑魚，直接省去步驟1、2的工序，省卻很多時間。

雖然這次食譜用的是新鮮鮑魚，但也略略講講揀罐頭鮑的重點，基本上都是看產地。墨西哥車輪鮑是出名的佳品，但價錢較高；而南非鮑的性價比則夠高、不止重量足而價格合理，鮑魚亦只浸在鹽水中，不加防腐劑，保持原味。

黃金鮑魚不論用新鮮鮑魚或罐頭鮑魚皆可，用後者當然不及前者爽彈鮮甜，但步驟就相對簡單。

鹹蛋掛汁方法

這道菜的製作方法不難，都是將鮑魚與熱鹹蛋黃醬拌勻，由於用不上鹹蛋白，就直接去街市雜貨舖買鹹蛋黃了。有時外出用餐，見到有些「黃金蝦」是蝦還蝦、鹹蛋還鹹蛋，一粒粒的鹹蛋完全沾不上蝦殼，你曾否遇過這情況呢？其實解決方法有兩個：（1）鹹蛋黃一定要趁熱壓成蓉，因放涼了就很難壓爛，會有顆粒。（2）煮鹹蛋黃醬需有相當油量，並要煮成泡沫狀。

一般都會用牛油來煮鹹蛋黃醬，牛油多才容易煮得開，煮成泡沫更易掛於食材上，不過單用牛油有機會燶，對自己廚藝不夠信心的話，可加點食油，這樣便包保成功。今次用的鹹蛋黃有點多，各位可按實際情況和口味酌量減少。

只要學懂文中提及的2個竅門，以後煮任何鹹蛋黃菜式都能把食材跟鹹蛋黃完美融合。

黃金鮑魚食譜

健康小貼士：

一隻鹹蛋黃約160卡路里，619毫克膽固醇，另外含鈉量亦非常高，據《全城減鹽減糖》資料指出，以每100克為例，普通雞蛋只有140毫克鈉，但鹹蛋則含有約2700毫克鈉，比雞蛋高出19倍之多，不能經常吃！

攝影、攝錄：詹郭敏

剪接：莊堅毅

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