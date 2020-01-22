【鮑魚煎焗雞食譜】雞肉更嫩更香5大步驟！大廚炮製體面賀年菜

農曆新年將至，不知道大家食團年飯、開年飯時會做甚麼菜式？除了髮菜蠔豉、黃金蝦等等，還有甚麼可以煮？早前就請教富嘉閣的總廚助理張東正師傅，他示範了兩道在家裡都輕鬆煮到的家常賀年菜，製法簡單、賣相體面，今次先學煮這個「鮑魚煎焗雞」吧！ 攝影：黃寶瑩

新年怎能沒有雞？張東正師傅說：「一家人團聚，中國人一定會齊齊整整食隻雞。」他坦言以往做鮑魚煎焗雞都會用原隻雞，但今次特地選用雞髀肉，一來冇骨、二來更方便，若然讀者想用原隻雞，他建議：「我自己會成隻雞斬，你可以去街市買，叫佢畀啲斬咗嘅雞件你都可以。」

雞與鮑魚向來是絕配，張師傅續說：「鮑魚好似個元寶咁，腰圓背厚，感覺家肥屋潤，亦係象徵住財富。我哋話『鮑參翅肚』，鮑魚係山珍海錯之首，過年時候整番隻就夠開心，所以『鮑魚煎焗雞』好啱新年食！」他選用罐頭鮑魚，因為夠方便，很多人家裡都有一、兩罐看門口，並直言：「幾百蚊隻嗰啲乾鮑當然可以，但我就唔推薦喇，我今次揀呢個罐頭鮑魚，$330有14隻，都幾靚㗎，唔係差。」

鮑魚無論形狀與顏色都活像一個金元寶，意頭十足。

訪問中他不止一次強調，要令雞與鮑魚的味道更融和，秘訣就是：「我攞咗少少鮑汁去撈隻雞，唔係罐頭入面嗰啲鮑汁，係另外嗰啲，咁鮑魚味道咪滲到落雞囉。同埋我哋煎雞嘅雞油都盡量唔倒走，啲食材咪會索晒雞油，雞嘅香味咪又去到啲鮑魚度。」

請按下圖睇「鮑魚煎焗雞」的所需材料、做法和小秘訣：

第1步：先準備材料，薑切片、葱切段、紅尖椒與乾葱等切片。急凍雞髀肉置室溫3小時解凍，清洗表面血水或雪水，印乾水分後切件，加鹽、糖、頭抽、生粉、紹酒和鮑汁拌勻後，再加花生油拌勻醃15分鐘或以上，再撲上薄薄一層生粉去煎。

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張東正師傅為富嘉閣總廚助理，在訪問中示範了兩道簡單的家常賀年菜，鮑魚煎焗雞是其中一款，下一次還有「蜜汁火方煎金蠔」。

以下是「鮑魚煎焗雞」的簡便食譜，歡迎下載：