賀年素菜三餸一湯︳燜素鮑魚+芋頭魚+黃金素魚柳+蓮藕眉豆花豆湯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-08 14:35

迎春接福，快到大年初一，吃齋食素少不得，南乳燜齋是經典的賀年菜，其他傳統素菜包括燜素鮑魚（素蠔油燜冬菇）、酸甜芋頭魚及黃金斑塊（素魚柳），也是耳熟能詳的賀年主菜。新年食冬菇有東成西就之意；芋頭魚寓意年年有餘；黃金素斑塊祈願招財進寶。搭配去春困、去濕的養生素湯--蓮藕眉豆花豆湯，願牛年順景，身體安康！

燜素鮑魚

燜素鮑魚︰全靠一支牙籤冬菇變鮮鮑 味鮮肉嫩宴客必備

燜素鮑魚。

燜素鮑魚，即是燜冬菇，新年食冬菇，多數是過年飯的傳統。用上素蠔油汁來燜，香氣非凡，要冬菇變鮮鮑，全靠一支牙籤及幾下十字刀。建議大家用乾冬菇，因為冬菇的香味更濃郁。

燜素鮑魚食譜

健康小貼士︰

乾冬菇有獨特的香氣，是低熱量、高膳食纖維及高蛋白的食材，含有維他命A、B雜、C及礦物質等。曬過的乾冬菇更有助補充維他命D，另外表層的冬菇多醣體可增強免疫力，所以乾冬菇比鮮冬菇的營養略勝一籌。 乾冬菇用水泡發後，可保留冬菇水，因為乾香菇的水溶性營養，如維他命B及多醣會溶進水裡，而且浸冬菇的水有鮮甜味，可以用來調味。

芋頭魚

酸甜芋頭魚︰五柳仙斑不難做 酥香吸睛新年菜最好意頭

酸甜芋頭魚。

芋頭魚，部分齋舖稱做五柳仙斑、五柳芋頭魚、酸甜芋頭魚…一尾尾活潑的小魚，在新年寓意年年有餘，若在初一、十五吃素食齋祈福，芋頭魚通常是席上佳餚。自己做芋頭魚，但做法其實並不十分困難，只是材料較多，而一般在街市內已可買到。芋頭是最主要材料，調味多是五香粉、鹽、糖及油。第二樣較主要的是澄麵糰，加了澄麵糰的芋頭魚，吃來QQ韌韌。記得澄麵糰要用熱水來燙，澄麵︰熱水的比例約為1︰0.85。

芋頭魚食譜

健康小貼士︰

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣。此外，芋頭含豐富的膳食纖維和澱粉，容易使人飽腹，適量食用有助消化及改善便秘問題，但進食太多，容易使腸胃產氣，易腹脹胃痛者不宜多吃芋頭。

黃金素魚柳

黃金素魚柳︰皮脆肉嫩 鮮製粟米忌廉汁簡單健康

皮脆肉嫩的炸斑塊，配香甜粟米汁，素食版本可用素魚柳代之，入口鬆軟香脆，口感與鮮魚相似。自製粟米忌廉汁其實好簡單，如果有攪拌機就更為簡單。將粟米粒、奶（牛奶或植物奶）攪勻，倒入鍋加熱煮沸，加糖、鮮菇粉調味，加粟粉水埋芡，多加幾匙粟米粒，比罐頭現成的更健康美味。

黃金素魚柳食譜

健康小貼士︰

素魚柳，每食用分量含0毫克膽固醇及0克反式脂肪，是蛋白質來源食物。粟米含有豐富的葉黃素及玉米黃素，保護眼睛健康，而且含有豐富纖維可防止便秘。

蓮藕眉豆花豆湯

蓮藕眉豆花豆湯︰強效去濕 抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯。

春天萬物滋長，一碗強力祛濕湯好比及時雨扭轉「睏」局，去濕治本之道需「健脾」，薏仁、赤小豆、冬瓜、生薑、粟米鬚、眉豆、花生及花豆都有效果。當中的花豆有去濕、去水腫、除腳氣、健脾壯腎的功效，素有「豆中之王」的美稱，是煲湯佳品，和許多豆類一樣，花豆在烹煮前，需要泡軟

健康小貼士︰