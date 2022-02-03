入廚貼士｜防黑除苦澀處理牛蒡3貼士　降血糖抗氧化牛蒡5大功效

牛蒡，又有「蔬菜人參」之稱，常用於沖茶、煮湯或拌碟小菜，不過並非人人喜歡其苦澀味道，而且外表沾附的塵土，清洗後亦難以去皮。以下介紹3個處理牛蒡貼士，讓牛蒡料理過後仍能保持雪白並且不苦澀。
牛蒡是澱粉類蔬菜之一，儘管帶有醣粉但它有助清熱祛濕，並且含有豐富的菊苣纖維（菊糖），它是水溶性纖維之一，有助改善腸胃健康，增加飽足感，促進新陳代謝，有助消脂減肥。此外，更可通便、以下為註冊中醫師鄧蕙盈講解適當食用牛蒡的5項好處：
牛蒡的5項好處：
1. 清熱去濕
2. 通便
3. 促進新陳代謝
4. 降血糖及膽固醇
5. 抗氧化及消除黑斑
處理牛蒡3貼士 去皮除澀防黑好簡單
牛蒡營養多，但礙於外表沾附塵土，烹煮時又容易變黑，而且味道帶苦澀，的確相對難接受。牛蒡容易變黑是因為其鐵質高，接觸空氣後容易氧化；味道苦澀也是自身的味道；外皮沾附泥土也是特色之一，以上種種或者是牛蒡被討厭的原因。雖然看似是天生「問題」難以改變，但只要知道以下的「加工」貼士，牛蒡也不是你想像中的那麼麻煩。
請按圖看處理牛蒡3貼士：
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處理牛蒡3貼士
1. 去皮小撇步
2. 浸水、油、醋防變黑
3. 浸白醋去苦澀
美味、少渣、肉嫩的牛蒡要點揀？
除了以上的「加工」法，愈少渣愈新鮮的牛蒡，味道當然愈好。牛蒡外表條條相似，有粗有幼，該如何挑選？日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，分辨牛蒡有一個最主要的重點，靠目測、搖晃便能鑒別美味牛蒡！
請按圖看鑒別美味牛蒡方法：
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