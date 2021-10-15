蟹黃豆腐煲食譜｜20分鐘自煮升級家常菜　免蒸蟹拆肉懶人版做法！

秋天是吃蟹的季節，少不了的當然是大閘蟹，不過拆蟹過程繁複，倒不如用現成的蟹肉及簡單的食材炮製蟹黃豆腐煲，利用平價的食材煮成一道升級版的家常小菜。



蟹黃豆腐煲，這一道簡單的小菜已變奏成不同版本如平價、純素版等，可見其塑造性非常高。筆者示範的是升級版本，只利用鹹蛋黃代替蟹黃，蟹肉的部分選用真蟹肉，不用蟹柳取締，鮮味加倍。

蟹黃豆腐煲食譜

鹹蛋黃如何辟腥？

鹹蛋黃是整道菜的味道及顏色來源，因此絕不能慳，建議至少用3隻，重口味者可以根據自己的口味增加分量。不過鹹蛋黃的鈉含量偏高，一隻含有約48毫克的鈉質，故食譜中不建議再加額外的鹽來調味。若買到品質不太理想的鹹蛋黃或會帶有少許腥味，蒸鹹蛋黃時可加玫瑰露酒辟腥。至於蟹肉，是現成的罐裝蟹肉，或可選擇急凍蟹腳同樣方便，若你不像我般偷懶，蒸蟹拆肉亦無不可，使用新鮮蟹肉當然滋味加倍。

蟹黃豆腐煲食譜

健康小貼士：

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E及卵磷脂等，有助預防心血管疾病，防衰老，對神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老人癡呆症。蟹肉，也含豐富蛋白質，多半更是優質蛋白，含有人體必需的氨基酸，可增強免疫力、解毒抗感染，促進傷口癒合。

相關食譜：

豆腐食譜｜豆腐煎蛋營養家常菜 加芫荽味道層次提升用幾隻蛋好？

豆腐煎蛋食譜

【蟹肉草菇伊麵食譜】中式即食麵簡單易煮 鮮甜軟滑草菇點至唔澀

蟹肉草菇伊麵食譜

攝錄：陳嘉杰、鍾瑞龍

剪接：鍾瑞龍

蟹黃豆腐煲（煮／Boil）

3-4人分量 1級難度 30分鐘

材料：

鹹蛋黃3隻

蟹肉100克

豆腐1盒

蒜蓉1湯匙

乾蔥頭1粒（切碎）

鹽1/8茶匙

糖1茶匙

胡椒粉1/8茶匙

水70毫升

生粉水3湯匙

做法：

1. 豆腐切粒，放入已煲滾的鹽水汆水5分鐘，取出。

2. 鹹蛋黃隔水蒸8分鐘，取出壓碎。

3. 中火燒熱油鍋，加入乾蔥頭、蒜蓉及蟹肉炒香。

4. 加入油及鹹蛋黃炒至起泡，加入鹽、胡椒粉及糖炒勻。

5. 加入水及豆腐煮至滾起。

6. 加入生粉水煮至稠身，即成。