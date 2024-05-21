豆腐食譜｜豆腐煎蛋簡易家常菜用多少隻蛋好？加1物提升味道層次

不論叫豆腐煎蛋或雞蛋煎豆腐，兩者都是將豆腐沾上蛋液煎至金黃色，配以調味豉油食用。雖說雞蛋和豆腐說不上是什麼名貴食材，但兩者的配搭口感非常合襯，是一道健康有益的家常菜。



豆腐煎蛋新手簡易版

豆腐煎蛋有如中式蛋餅，傳統的做法都是將豆腐切成薄片鋪成一個圓形，倒入蛋液煎成一個蛋餅，有如將雞蛋和豆腐二合為一。不過對於入廚新手來說製作蛋餅相對費神，因此筆者將菜式的外觀改一改，轉變為一件件的豆腐煎蛋，容易處理同時亦可以將豆腐入成厚片，增加口感。

豆腐煎蛋食譜

豆腐煎蛋多少隻蛋才夠？

豆腐煎蛋味道清淡，想有畫龍點睛之效，我在蛋液中加了一點芫荽碎，味道層次大大提升。當然喜歡芫荽味的話不妨大手加入；不喜歡的話亦可將芫荽碎省去，或以蔥花代替。最後雞蛋分量也不可少，3隻或以上才可確保蛋液包裹整件豆腐，口感更滿足。

豆腐煎蛋食譜

豆腐煎蛋（2人分量）

材料：雞蛋4隻、硬豆腐1磚、芫荽1棵（切粒）、鹽1/2茶匙、

醬汁：生抽1湯匙、麻油1茶匙、辣椒粒1茶匙、蔥粒2湯匙、糖1茶匙、水1湯匙

做法：

1. 硬豆腐印乾水切件；雞蛋加鹽和芫荽拂成蛋液。

2. 將豆腐放入蛋液中。

3. 中火燒熱油鍋，倒入豆腐蛋液，煮至底層蛋液開始凝固便反轉，煎至金黃色。

4. 將醬汁材料倒入鍋中，以小火煮至滾起，淋上豆腐煎蛋上，即成。

不失敗秘訣：

* 於蛋液中添加芫荽是為了增添味道，如不喜歡可省去。

* 如用蒸煮豆腐可先浸鹽水1小時，增加結實度。

健康小貼士：

豆腐本身是高蛋白低脂食品，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大提升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。不過豆腐的嘌呤含量高，患有痛風的人需要控制食用分量。雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。

如想將豆腐煎蛋煮成蛋餅形狀的話，可以參考以下鼎爺的食譜及完整取出的小貼士。

按圖看鼎爺「豆腐煎蛋」食譜：

+ 5

1. 將豆腐切成薄片，雞蛋拂成蛋液。

2. 準備1隻平面碟，加入少量蛋液，將豆腐鋪上成圓形。

3. 中火燒熱油，小心倒入豆腐於鍋中，中間倒入一半蛋液，搖動煎鍋，令蛋液平均分布，煎成蛋餅。

4. 將豆腐蛋先上碟，再反轉倒入鍋中，加入餘下的蛋液，填滿邊位及表面，煎至金黃色。

5. 將平面碟蓋上鍋內，反轉取出，即成。

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攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：呂志豪