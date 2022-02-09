健康飲食｜缺鉀可致高血壓心悸　6高鉀食物薯仔黑豆比香蕉更補鉀

當提到「補充營養素」的時候，你可能會想到鈣質、蛋白質、維他命、纖維質……但鮮少想到「鉀」。但鉀也是人體必需的電解質之一，要是鉀攝取不足，可能會導致高血壓、感到疲累虛弱、容易抽筋與心悸。



通常說到要補充鉀，大部分的人會想到要吃香蕉，但其實香蕉不是含鉀量最為豐富的食物，一條大小中等的香蕉含鉀量約422毫克，約為人體每日建議攝取量的9%而已。

▼6大高鉀食物（按圖👇👇👇）

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富含鉀的食物

1. 白腎豆

白腎豆，又稱為白腰豆、白芸豆，一杯白腎豆含1189毫克的鉀，豐富的鉀含量佔每日建議攝取量的25%，也就是人體的四分之一！白腎豆還富有蛋白質與纖維，是健康的好食材。

2. 薯仔

一顆中等大小的薯仔含鉀約941毫克，佔每日建議攝取量的20%。若以正確的方式烹煮可提供優質的營養來源，建議避開油炸，用烘烤或是水煮的方式更能保存營養。薯仔熱量不高，飽含抗性澱粉、維他命C與鎂，只要以正確的方式烹飪，他可是澱粉裡的模範生。

▼薯仔的好處（按圖了解👇👇👇）

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3. 黑豆

一杯黑豆含鉀739毫克，鉀含量佔每日建議攝取量16%，同時他還提供了鈣質、鎂與葉酸，內含的纖維與蛋白質還能使你有飽足感。

4. 毛豆

一杯毛豆含鉀676毫克，提供每日建議鉀攝取量14%，豐富的植物性蛋白以及好滋味使得他怎麼煮都好吃。而且毛豆內含的大豆異黃酮有助於降低膽固醇水平，有助改善心臟健康。

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5. 西瓜

兩片西瓜含鉀量約641毫克，佔每日建議鉀攝取量14%，另外西瓜也富含茄紅素與維他命A、維他命C、維他命B6。

6. 乳酪

一杯乳酪含鉀約573毫克，包含一天鉀建議攝取量12%。此外乳酪還可滿足人一天鈣需求，有益腸道健康、抗發炎、抗氧化、降低罹癌風險，是很營養的食品。

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