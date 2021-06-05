健康飲食｜嘴饞想吃零食又怕肥？12款低卡食物它20大卡超有飽足感

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-05 17:02

新冠肺炎疫情期間，宅在家防疫，放飛了體重嗎？台灣營養師高敏敏提供12款「低卡食物」，適合當作嘴饞時的救星，居家防疫也不怕胖。

▼12款低卡食物（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 18 + 18 + 18

1. 堅果

市售一小包的堅果並非一份，份量約25g、熱量147大卡，通常都會超過一百大卡，建議一次吃半包比較剛好。

2. 雞胸肉

雞胸肉是低脂蛋白質，利用舒肥（真空慢煮）料理方式，口感非常鮮嫩，適合在家增肌減脂的運動人士，1片雞胸肉約120g、熱量145大卡。

3. 大麥棒

1根大麥棒的熱量約141大卡，屬於全穀雜糧類食物，具有膳食纖維及維他命，可以幫助黏膜維持健康，腸道順暢代謝也會更好。

4. 無糖乳酪飲品

好菌的定殖很重要，建議可以天天喝，每天補一點好菌，也補充乳製品的鈣質跟好蛋白質，強健免疫細胞，1瓶無糖乳酪飲品約是114大卡。

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+ 7 + 7 + 7

5. 百卡餐

市售的百卡餐包，1包約79大卡，不但是方便食用、滿足嘴饞的好選擇，還有滿滿的維他命礦物質。

6. 茶葉蛋

1顆茶葉蛋的熱量約71大卡，茶葉蛋富含優質蛋白質，身體免疫細胞大部分是蛋白質組成，攝取優質蛋白質，幫助提升身體的免疫力。

7. 枝豆

枝豆（又稱毛豆）也富含優質蛋白質，可以幫助提升身體的免疫力，一碗枝豆熱量約58大卡。

8. 大番茄

大番茄富含滿滿維他命、植化素及纖維植，滿滿一碗僅26大卡。

9. 粟米仔

蔬菜是居家防疫的好幫手，滿滿一碗的粟米仔不到30大卡，給身體營養又不用擔心變胖！

10. 海苔

市售盒裝海苔，1小盒約6片、熱量僅23大卡，不過要注意鈉含量。

11. 蒟蒻麵

一盒蒟蒻麵的份量有100g，但熱量超低、僅20大卡，適合煮蔬菜湯，或是加進百卡餐食用，非常有飽足感。

12. 無糖綠茶

水喝膩了，在家泡泡茶也很不錯，綠茶的兒茶素可幫助抗氧化，無糖綠茶熱量為零。

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+ 5 + 5 + 5

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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