餐桌禮儀｜黎姿自製美肌餐示範優雅進食禮儀　9貼士第1步少人會做

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-12 19:00

黎姿（現名︰馬黎珈而）雖已淡出娛樂圈，但美貌不變，是凍齡女神的佼佼者。她經常在社交平台與粉絲交流，分享生活點滴，最近她就分享容易被忽略的餐桌禮儀，9大貼士展現成熟、知性及優雅女性在進餐時的高貴氣質。

黎姿（現名︰馬黎珈而）雖已淡出娛樂圈，但美貌不變，並經常在社交平台與粉絲交流，分享生活點滴。（gigilai_official IG）

黎姿一向著重飲食營養及養生保健，不時分享她在忙碌的生活中吃什麼、煮什麼，來保持健康及吃不胖的體型。自製有助美肌的「牛油果藜麥水果沙律」、有抗氧化作用的「白松露炒滑蛋」、蛋白質及纖維豐富的「帶子拌意大利青瓜麵」及「南瓜忌廉湯」等。

黎姿一向著重飲食營養及養生保健，不時分享她在忙碌的生活中吃什麼、煮什麼，來保持健康及吃不胖的體型。（gigilai_official IG）

除了自己下廚之外，黎姿亦分享到日常與家人好友聚會，與客戶工作應酬都離不開餐桌，所以分享正確的西餐餐桌禮儀一共9大貼士，希望幫到大家提升個人氣質。

第一樣在用餐前需用餐巾輕輕擦拭唇膏，擦完後需將餐巾翻轉折疊避免弄髒衣服。而在吃西餐前，刀叉餐具要從外到內依次使用。

按下圖看更多黎姿分享的餐桌禮儀貼士︰

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很多人都以為麵包是宴會未開始前用來「墊肚」的食物，甫坐下便馬上吃麵包，那就很錯！按圖看看以下的解釋︰

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