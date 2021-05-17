減肥｜返工減壓吃零食挑這段時間不怕肥！3招秘訣嘴饞人士必讀

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-17 15:02

當上班壓力大時，你是否也會不斷拿抽屜裡的解饞零食往嘴裡送？但偏偏自己又想減肥或正在減肥，面對可口的零食們，吃完擔心會發胖，不吃嘴巴又難過，若真的想吃萬惡零食，該用什麼妙招把傷害降到最低？以下就讓減重醫師教你聰明吃！

想瘦下來又管不住嘴？小心減肥失敗

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在Facebook粉專指出，人生4大謊言「明天開始減肥、今天早點睡、再買東西就剁手、再吃東西就掌嘴」，這應該不少人都似曾相識，小心常常食言，最後減重宣告失敗！

萬惡零食怎麼吃不易胖？3招學起來！

但面對不斷推陳出新的零食，真的很心動，如果真的想吃萬惡的零食，有什麼妙招可以把傷害降到最低？下午茶零食怎麼吃，才不容易變胖？台灣蕭捷健醫師分享3招秘訣：

▼下午茶零食怎麼吃，才不易變胖？（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 先吃蛋白質

蕭捷健建議，吃零食之前吃一點蛋白質，例如：豆漿或是蛋。蛋白質可以穩定血糖，讓消化吸收的速度慢一點，吃下去的熱量比較不會馬上變成脂肪堆積起來。你一定會覺得，多吃蛋白質，就是多吃了熱量對吧？事實上，只吃甜點，吃完血糖急速上升，會造成血糖震盪不穩定，長期下來，會造成胰島素阻抗的易胖體質，胖一輩子，甚至糖尿病。

2. 下午2點～3點吃

蕭捷健說明，人體中有一個「BMAL1基因」，能調控吸收熱量的生理時鐘。下午2點～3點是BMAL1基因作用的最低點，身體比較不會吸收熱量，所以，如果真的想要吃甜點，可以選在這個時候吃，把傷害降低。

3. 吃甜點前，做一點運動

很多人會說，運動完吃甜點，不是會變胖嗎？蕭捷健表示，沒運動就吃甜點，這些熱量也是全部都吸收進去。運動完攝取蛋白質和甜點，把一部分的熱量和蛋白質拿來合成肌肉，為了肌肉而吃。當然，吃完甜點去運動把熱量消耗掉，也是可以的。

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