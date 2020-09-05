食牛扒、Pizza都要落！揭秘Tabasco辣汁製作　在釀酒桶放足3年？

對許多愛吃辣的人來說，問世已超過150年的「TABASCO辣椒醬」是佐餐調味料的經典選擇！不管是牛扒、Pizza、意大利麵，都想要加上幾滴！甚至進階版血腥瑪麗雞尾酒，也會用上TABASCO。但你知道這一罐經典的辣椒醬，到底是怎麼來的嗎？

一路侵佔世界辣椒醬版圖，TABASCO竟還有9種口味！

若對墨西哥稍微熟悉的人，或許聽過墨西哥的塔巴斯科州（Tabasco）這個地方。TABASCO辣椒醬雖與此地有不小淵源，卻並非墨西哥品牌，最初製造生產也不是在墨西哥塔巴斯科州，之所以被稱作「TABASCO辣椒醬」其實起自於它的關鍵原料「塔巴斯科變種小米辣椒（Capsicum frutescens var. Tabasco）」。

9種TABASCO口味（點擊下圖看清！）

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1868年，TABASCO辣椒醬創辦人Edmund McIlhenny在中美洲墨西哥一帶取得「塔巴斯科變種小米辣椒」後，將其帶回美國路易斯安那州的艾利島種植，後續創立了McIlhenny公司，並著手「TABASCO辣椒醬」的生產工作。1870年，McIlhenny公司在正式獲得TABASCO辣椒醬專利後，更將觸角一步一步向外推進，直到1870年代中後期，TABASCO辣椒醬已在美國及歐洲等地展開銷售，而直至今日其銷售版圖更以拓張至180個國家和地區。

而TABASCO辣椒醬也從過去經典原味的古龍水瓶包裝，延伸出許多新的風味，如墨西哥青辣椒、煙燻風味、蒜味卡宴牛角椒、哈瓦那辣椒、是拉差辣醬等，共9種辣椒醬口味。至今，TABASCO辣椒醬早已成為世界上最為著名的辣椒醬品牌。

日產70萬瓶，竟需要「釀酒」式工藝陳化3年完成！

TABASCO即使暢銷全球，但全球只有一個工廠。McIlhenny公司表示，其位於美國路易斯安那州艾弗里島的TABASCO辣椒醬工廠每日約可生產70萬瓶TABASCO，但要做好一罐TABASCO卻要以類似「釀酒」的工藝，耗時3年才能完成。

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使用果實內部較為多汁的成熟塔巴斯科變種小米辣椒作為原料，TABASCO辣椒醬製作過程中，除了歷經多數辣椒醬製程常有的攪碎、煮熟等步驟，不同於一般常見的辣椒醬，多是裝在甕或玻璃罐中等待味道轉化至風味平衡；TABASCO辣椒醬卻保留了從創辦時便開始的製作工藝，以「釀酒橡木桶」進行陳化的工藝。

透過將磨碎的辣椒放入陳釀威士忌的橡木桶中，並以鹽巴覆蓋橡木桶頂部，避免其與過多空氣接觸，陳化放置約3年時間，促使其風味漸漸變得穩定柔和。此時才能進一步開蓋，進行後續風味調合。混入白醋持續攪拌約3周時間，去除混合液中殘留的辣椒表皮、種子，最後進行裝罐包裝，一罐罐經典的TABASCO辣椒醬才算大功告成。

而這樣一罐製作工法超費工夫的TABASCO辣椒醬，演變至今不僅已成為美國當地最熱銷的辣椒醬品牌，傳至台灣後更常可以看到搭配國民小吃「臭豆腐」等多元的應用方式。一罐TABASCO衍生萬種吃法，而你又最喜歡那一種呢？

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：牛排、披薩、意大利麵都要它！想做出經典辣醬TABASCO，得先在釀酒桶放3年！】