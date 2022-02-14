情人節三餸一湯｜焗大啡菇+汁煎豬扒+白酒大蜆意粉+忌廉蘑菇湯

情人節快樂！很可惜香港人已是第三次在疫情中度過情人節，加上Omicron病毒肆虐，餐廳禁止堂食，本港確診人數更達有史以來的新高。之前已推介過多款情人節食譜，不獨是煎心形牛扒，其實還有很多選擇。這次就精選3款必討喜的三餸一湯西餐食譜，簡單味美，悉心加些伴碟的話，相信你的伴侶也會很喜愛！



芝士肉醬大啡菇

釀大啡菇的餡料可以有很多，三文魚、洋葱、菠菜、芝士……這次就用上免治豬肉，略嫌單調於是加入了車厘茄和茄汁，使它變成肉醬，當然也不少得芝士啦，所以還在大啡菇上鋪上Mozzarella芝士碎，整個組合絕對冇得輸！不過若然你想增加口感的話，還可在炒肉碎時加入洋葱粒。

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煎豬扒伴黑糖菠蘿汁

好多人好怕煮豬扒，因為這個部位脂肪不多，容易煮得又乾又韌，有甚麼辦法可以煎出嫩滑多汁的豬扒？最理想是提早將豬扒從雪櫃取出，放室溫大約30-60分鐘，好讓肉的中心溫度上升，事前亦建議先將豬扒「餵飽水」。今次的煎豬扒配上由黑糖煮成的醬汁，另加罐頭菠蘿，做出來酸甜開胃，也極惹味，也不用每次都食煎牛扒那麼悶。

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煎豬扒伴黑糖菠蘿汁食譜

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白酒大蜆意粉

在意大利文中，“Vongole”即是「蜆」，蜆肉意粉則是“Spaghetti alle vongole”，在甘帕尼亞（Campania）尤其受歡迎，為了讓美味加倍，煮個白酒大蜆意粉就最好不過。意大利人煮蜆肉意粉，鮮蜆、鹽、黑椒和意粉等必不可少，今次煮的大約20分鐘已可完成，並且是簡易版，入廚新手都煮得到，水準也不賴。與其付70、80元出外吃那些只得幾粒急凍蜆肉的意粉，何不乾脆自己煮？

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忌廉蘑菇湯

忌廉蘑菇湯，自己煮一定比罐頭湯濃厚和好喝得多！蘑菇湯可用新鮮的白蘑菇或啡蘑菇，是次食譜一於兩樣都要，切碎下鍋，與洋葱、蒜蓉炒香至蘑菇變軟，加入雞湯，以攪拌器攪拌成蓉，放上忌廉再煮便可。

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忌廉蘑菇湯食譜

剪接：麥超億