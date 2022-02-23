飲食熱話｜睡前吃薄餅會發惡夢？細數8種食物睡前吃了會失眠

許多人喜歡在睡前吃宵夜，然而吃下某些食物後，可能會讓你徹夜難眠，大大影響睡眠品質，還整晚跑廁所。



所以宵夜的食物選擇很重要，以下的8種食物，建議不要在睡前吃。

8種睡前吃了會失眠的地雷名單（按圖👇👇👇）

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1. 薄餅：根據《Food Network》的說法，睡前吃下1片含有酸性番茄醬的薄餅，可能會讓你胃痛，還會增加上廁所的頻率。發表在《心理學前沿》（Frontiers in Psychology revealed）上的1項研究則表示，芝士餡料也會引發奇異而令人不安的夢境。

2. 咖啡：雖然有些人在攝取咖啡因後，可以毫無困難地入睡，但大多數人應該在睡前至少6個小時停止喝咖啡。

3. 酒精：估計有20%到30%的失眠症患者，經常使用酒精來幫助入睡，但這種習慣會對睡眠周期產生負面影響。加州大學舊金山分校醫學臨床教授John Mendelson博士表示，酒精永遠不會改善睡眠，雖然酒精可以幫助放鬆，讓一些人更容易入睡，但在入睡3到4個小時後，就會醒來並且無法重新入睡。

4. 洋蔥：據《太陽報》的報導，洋蔥會透過產生氣體對消化系統造成嚴重破壞，氣體會通過食道將酸重新送回食道中，尤其是在躺下的時候。

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5. 辛辣食物：辛辣食物會導致胃灼熱，並刺激胃部，促使更難入睡和保持睡眠。

6. 含糖穀物：深夜吃1碗麥片可能是個好選擇，但最好吃高纖維、低糖的麥片或穀物。因為含糖穀物消化很快，以至於會導致血糖飆升，進而使睡眠荷爾蒙失調。

7. 梳打水：如果你常喝一般的蘇打水，而不是減肥蘇打水，其中的糖分可能會太刺激，進而導致睡眠不佳或造成睡眠不足。

8. 橙汁：橙汁的酸會導致睡眠問題，尤其是當您容易出現胃酸倒流或膀胱敏感時。專家建議改成吃水果來取代橙汁，這樣就可以同時獲得纖維和碳水化合物來幫助入睡。

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資料來源：8 Foods to Avoid Before Bedtime

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