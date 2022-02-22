減肥｜營養師傳授萬年不敗減重關鍵！聰明吃輕鬆瘦身無負擔

農曆新年連假也讓你腰間多了一圈游泳圈，甚至連體重也大幅上升嗎？為了幫助民眾在開工或開學後能找回健康體態，台灣衛生福利部南投醫院提供了減重方法，讓民眾能達到健康且有效的瘦身目的。



台灣毛柔壹營養師指出，目前最有效且最安全的減重方式就是均衡飲食搭配運動，只要懂得聰明吃，且擁有健康動的正確觀念，就能愈減愈健康。

營養師傳授減重關鍵（按圖👇👇👇）

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三餐均衡飲食 多攝取天然蔬果

但要如何聰明吃呢？不妨從三餐改變開始做起；台灣毛柔壹營養師建議，三餐應以均衡飲食為準則，且養成定時定量、細嚼慢嚥的習慣，且避開油炸食物、炒飯或炒麵等高熱量食物攝取，若下午肚子餓時可選擇蒟蒻、番茄、低糖果凍等低熱量食物作為點心，或選擇未加工澱粉取代精緻穀類、天然蔬果等，透過補充豐富膳食纖維，幫助增加飽足感也能促進腸道蠕動利於排便。

礙於疫情可從事居家運動 循序漸進增強度

台灣毛柔壹營養師說明，至於在運動上，平時則可搭配適量活動來消耗熱量，像是以爬樓梯取代搭電梯、走路取代搭車等方式。若因疫情不方便外出運動，也可從事包括健康操、瑜珈、伸展運動等居家運動，採以漸進方式慢慢增加運動強度，達到瘦身目的外，也能促進健康。

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年後減重掌握撇步 輕鬆瘦身無負擔

此外，若要控制體重的民眾則應採取緩慢而持續的步調，避免操之過急，循序漸進調整飲食及生活型態、養成規律運動，就能降低復胖機會。台灣毛柔壹營養師強調，年後減重掌握均衡飲食以及運動的撇步，就能輕鬆瘦身無負擔。

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