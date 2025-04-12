健康湯水食譜｜蓮藕雪耳瘦肉湯健脾養胃止瀉　四季啱飲1類人慎飲

蓮藕雪耳瘦肉湯｜不少女士愛飲雪耳湯，貪它夠養顏，這次就介紹蓮藕雪耳瘦肉湯，有健脾、養胃和止瀉的功效，四季都適合飲用。



蓮藕雪耳瘦肉湯｜健脾去濕 補氣養胃

蓮藕雪耳瘦肉湯是一款性質平和的湯水，主要有健脾去濕、補氣養胃以及止瀉等功效，註冊中醫師邱穎琳指，這個湯基本上四季合宜，尤其春、夏季節，若天氣潮濕時亦可以飲用。不過，中醫就叮囑便秘人士要注意，因為蓮藕、淮山等都有健脾止瀉作用，飲完更難大便；相反，若腸胃不好、容易肚痾，就建議飲用。

今次用了鮮淮山煲這個湯，但不少人接觸淮山都會出現痕癢、發紅的狀況，因為其根莖含有草酸鈣，而草酸鈣結晶會呈現細小的針狀，接觸時容易刺激皮膚，產生痕癢和過敏反應。因此，處理淮山時建議戴上手套。

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切淮山時戴手套，可避免皮膚痕癢及發紅反應。（鄧穎琪攝）

蓮藕雪耳瘦肉湯食譜

蓮藕雪耳瘦肉湯（2-3人分量）

材料：

蓮藕1條

雪耳1個

鮮淮山1條

生薏米4錢

熟薏米4錢

茯苓5錢

瘦肉400克

酒少許

水2公升

鹽適量

做法：

1.雪耳浸30分鐘至軟身，去掉較硬部分；蓮藕切去頭尾，刨皮及切塊；鮮淮山去皮切塊。

2.生薏米、熟薏米和茯苓洗淨。

3.瘦肉連水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣：淮山的黏性物質有機會導致皮膚痕癢，建議切淮山時戴手套。

整個湯性質平和，有健脾去濕、補氣養胃和止瀉功效，四季都適合飲用，而春、夏季或天氣潮濕時飲用更佳。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 1

蓮藕：味甘性平，補益氣血，健脾養胃。

雪耳：味甘性平，滋陰潤燥，對乾咳、便秘或口乾等津液不足的症狀皆最為有效。

淮山：味甘性平，益氣養陰、健脾止瀉。

薏米：味甘、性微寒，利濕健脾，可除寒濕。生薏米利濕力較強，但熟薏米則補脾胃功效則較優。

茯苓：利水、滲濕

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