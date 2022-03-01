減肥食譜｜冬菇菠菜湯美顏瘦身抗氧化　簡易5步驟菠菜連根煲

為了健康地減肥，除了適度地做運動外，這一陣，我一星期至少飲這個通便減肥湯三次。美味、便宜、營養豐富，且做法簡單，這個湯就是冬菇菠菜湯，二者加埋就包含了鈣、鎂、鐵、鉀、維他命A和C，全都是養顏元素。



菠菜是通便高手，烹調時不要切去根部；因為許多營養都在根部，多清洗幾次就可以清除泥沙了。

冬菇有減肥效果，因為冬菇熱量低、脂肪低，加上纖維豐富，有助促進腸道的蠕動，同時冬菇不含膽固醇，但有豐富的蛋白質、抗氧化物和礦物質，其中的硒，有助維持身體免疫力，可以減少自由基對細胞的傷害。

冬菇菠菜湯食譜（按圖👇👇👇）

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材料：冬菇五十克、菠菜一斤、薑片四五片、上湯、鹽、糖各適量。

製法：

一、把冬菇浸軟，剪去冬菇蒂，再把冬菇切片，保留冬菇水。

二、菠菜連根洗乾淨，保留菜根，把菜切段。

三、熱鑊放少許油，爆香薑片，加入冬菇，冬菇水、上湯，煲滾後轉文火再煮二十分鐘。

四、放入菠菜煮至腍熟。

五、加入鹽糖等調味料。

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李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得（萬里機構提供）

書名：李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得

作者：李韡玲



李韡玲，一位非常享受家庭生活、辦公室生活、社交生活的現代女子。她的理念是人生苦短，所以必須珍惜時間，做點令自己愈活愈年輕又有益世道人心的事。要完成這個「大志」就必須要有獨立的人生觀，健康靈活的體格。永遠讓自己天然地美，永遠地穿戴得時尚又整齊。她大部份日子都笑口常開，心情暢快。她認為，快樂來自知足，來自自強不息。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】