養生食療｜多喝黑豆茶養顏補血安神　更有助防止大腦老化變遲鈍？

在日本京都衹園漫步，最矚目的一間食品店是有過百年歷史的黑豆專門店。黑豆是日本人的最愛豆類之一，許多女性從中年開始就每日當茶水飲用，防膝蓋關節痛是原因之一。



讓我們一起看看黑豆的功效：消腫下氣、潤肺去燥、活血利水、祛風除痺、補血安神、明目健脾、補腎益陰、解毒、黑髮，以及延年益壽。

黑豆茶營養（按圖👇👇👇）

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黑豆更可入藥，黃豆不能。其次是養顏。我每日都有飲黑豆茶。黑豆皮為黑色，含有花青素，花青素是很好的抗氧化劑，能清除體內自由基，尤其是在胃的酸性環境下，抗氧化效果好，養顏美容的同時還增加腸胃蠕動。中國人逢年過節最大的娛樂就是食、食、食，是以容易出現消化不良、皮膚出痘痘及便秘，每日飲兩三杯黑豆茶作為預防吧！

人的衰老往往從腎機能顯現，要想延年益壽、防老抗衰，增強活力、精力，必須首重補腎。根據中醫理論，黑豆為腎之谷，黑色屬水，水走腎，所以黑豆入腎好處多。防止大腦老化。黑豆中約含百分之二的蛋黃素，健腦益智，防止大腦因老化而遲鈍。日本科學家發現，黑豆中有一種能提高強化腦細胞功能的物質，能滿足大腦的需求而延緩腦機體衰老。聽講黑豆還能補血。

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李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得（萬里機構提供）

書名：李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得

作者：李韡玲



李韡玲，一位非常享受家庭生活、辦公室生活、社交生活的現代女子。她的理念是人生苦短，所以必須珍惜時間，做點令自己愈活愈年輕又有益世道人心的事。要完成這個「大志」就必須要有獨立的人生觀，健康靈活的體格。永遠讓自己天然地美，永遠地穿戴得時尚又整齊。她大部份日子都笑口常開，心情暢快。她認為，快樂來自知足，來自自強不息。



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