去濕湯水食譜｜老黃瓜薏米花豆湯清熱解毒　健脾去濕2類人不宜

老黃瓜薏米花豆湯有清熱解毒、潤肺、止咳、健脾、去濕的功效，有助解決因春天潮濕的天氣而引致體內濕氣掛不走，四肢乏力等問題。

攝影：余曉彤



春天比其他季節更容易感到疲倦，而且睡多久亦未能抖擻精神，這正正是春天潮濕天氣帶來的結果，而中醫則形容為「春困」。春困的疲倦乏力感要待天氣不再潮濕時才會好轉，換句話說即要到5月左右才會改善，但總不能每天烏眉瞌睡地渡過整個春天。若化解春困精神奕奕可煲「老黃瓜薏米花豆湯」飲用，但脾胃虛弱、易泄瀉人士不宜。

老黃瓜薏米花豆湯用不少健脾化濕食材如老黃瓜、薏米、花豆及眉豆。

老黃瓜薏米花豆湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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老黃瓜薏米花豆湯（煲／Boil）



5-6人分量 1級難度 2小時



材料：

老黃瓜1個

粟米1條

生熟薏米40克

花豆40克

眉豆40克

無花果乾3粒

豬𦟌300克

水2.5公升

米酒適量

鹽適量



做法：

1. 老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊；粟米洗淨切件。

2. 生熟薏米、眉豆、花豆及無花果乾洗淨。

3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許油。

4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 老黃瓜的瓜皮都有豐富營養，故不用去皮。

* 生熟薏米一同使用可令湯水減少寒涼。

