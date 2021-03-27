春天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾　防春天濕重易倦老少咸宜

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-27 12:00

春分已過，天氣愈見潮濕，根據中醫建議，我們的飲食習慣適宜以升發陽氣、疏泄肝臟、健脾去濕為主。早前已向讀者介紹過這個時節的養生食物，今次就推薦一個能養肝和去濕的花生木瓜眉豆湯。 攝影：鄧穎琪

春分剛過，接着便是清明節，天氣濕漉漉，總讓人昏昏欲睡，因此春天尤其要著重去濕。註冊中醫師邱穎琳就介紹了一款春日湯水，主要材料為木瓜、花生、眉豆和粟米，另外亦有豬腱，不過她就表示豬腱並非必須，若你想煲素湯，也可走肉，並將煲湯時間縮短至1小時，水量也可酌量減少。

花生木瓜眉豆湯十分清甜，適合一家大小飲用。

之前都煲過木瓜湯，上次用夏威夷木瓜，今次就試試熟木瓜，有指會比較甜潤。原本以為熟木瓜會很易變得軟爛，但煲起來也不算爛，味道也的確清甜。記得初次處理木瓜時，很自然就會先刨皮，豈料手指上一個小傷口突然很癢，更有些刺痛的感覺。原來這跟「植物鹼酵素」有關，一邊削皮，木瓜會有些黏黏的汁液滲出，這正是植物鹼酵素，容易令皮膚敏感痕癢，有傷口就當然更不舒服。若你沾到黏液，可用暖水沖洗皮膚，因為這種物質在大約攝氏40至50度就能被分解，但自從那次之後，我都習慣戴上手套來處理木瓜了，如像處理芋頭一樣。

處理木瓜時，若不想被黏液弄得手腳痕癢，記得要戴上手套。

花生木瓜眉豆湯食譜

這個湯的主要功效是健脾和胃、養肝和去濕，適合春天飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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