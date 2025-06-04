花生眉豆木瓜雪耳湯食譜｜功效去濕健脾+潤肺消滯，1類人要留意！

花生眉豆木瓜雪耳湯，是一種去濕湯水食譜，有去濕健脾功效，適合春天飲用。雪耳及花生更有潤肺功效，保益肺部健康。 攝影：尹嘉蔚



春季氣候潮濕納悶，容易招致兩大身體不適，濕疹發作及犯「春困」，精神萎靡提不起勁，花生眉豆木瓜雪耳湯適合上述2類人士食用。

花生眉豆木瓜雪耳湯有咩功效？

1.去濕功效

從中醫的角度上解釋「春困」為困濕氣，去濕著重健脾，健脾去濕的食物包括番薯、淮山及栗子等甘味食物，至於湯水可考慮花生眉豆煲木瓜雪耳，加健脾的陳皮提味，並用補氣養血的紅棗代替蜜棗，蜜棗由於製作時用上大量白糖，較易增加體內濕熱。

花生眉豆木瓜雪耳湯

2.健脾益氣功效

花生配眉豆是常見組合，兩者均有健脾、益氣的功效。

3.滋陰潤肺功效

木瓜加雪耳是另一對最佳拍擋，煮湯、煮糖水皆宜。四樣材料結合成的湯水，味道清甜，氣味清香，湯色明亮，沒有絲毫違和感。向來花生眉豆煲雞腳，素湯水大可以用雪耳取締，雪耳蘊藏豐富的植物膠原蛋白，有滋陰潤肺的功效。

用邊種木瓜煲湯好？

木瓜分有兩個品種，番木瓜屬水果類供食用；宣木瓜屬於藥物供藥用。煲湯時建議大家用較生或半生熟的番木瓜來煲，避免用太熟的木瓜煲湯，否則味道太甜之餘亦易爛易溶。

花生眉豆木瓜雪耳湯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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潘仲恆中醫師對「花生眉豆木瓜雪耳湯」之食用建議︰

此湯可去濕健脾，潤肺消滯。一周可飲1至2次。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。如有疑問，請向中醫師諮詢。



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