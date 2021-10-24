蔬菜冷知識｜西蘭花葉都食得丟掉太浪費！日本農場業者教你怎樣煮

西蘭花是一種常見的蔬菜，然而市面上所販售的西蘭花，經常都挑掉本身葉子的部分，只留下花球和莖作食用。因此，最近日本就有農場業者呼籲，其實西蘭花葉可以搭配多種料理方式，丟掉非常可惜。
根據日本媒體《Jタウンネット》報導，日本業者「有限會社安井農場」最近在Twitter分享一則貼文，表示大家習慣在料理前處理掉西蘭花的葉子，但其實西蘭花雖然帶有些微苦味，不過是可以食用的，只要習慣就能感受到其中的美味。
按圖看日本農場業者推介西蘭花葉多種料理方式！
業者還陸續介紹其他西蘭花葉的各種吃法，像是沾一點醬油，或者和煙一起炒，和切細的莖一起煮湯等等都非常美味。報導指出，該業一年會生產約19萬株西蘭花，平常就會在Twitter上宣導各種西蘭花的知識。而「西蘭花葉可以吃」這則消息公布後，立刻引起許多網友的迴響。
不少網友表示「完全不知道可以吃！感謝提供情報」、「欸，居然能吃喔」、「我已經丟掉過一大堆了…」、「加在炒飯裡頭也很好吃喔」、「我以前都不知道該怎麼煮就丟了，下次來試試看」、「還有像是紅蘿蔔跟蘿蔔之類的葉子其實也能吃」、「我都專挑有葉子的西蘭花買」、「晚上就來加進味噌湯喝」。
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