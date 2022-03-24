銀髮飲食｜多攝葉酸減腦中風心血管疾病　綠葉菜菇菌日吃多少最啱

甚麼是葉酸？缺乏葉酸會危害健康？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區營養科營養師李貞慧表示，葉酸是一種水溶性維他命，是相當重要的維他命，最主要的生理功能在於幫助身體中蛋白質及氨基酸的利用。通常都認為貧血患者和孕婦需要補充葉酸，然而研究發現，中老年人加强對葉酸的補充亦可降低心血管疾病與腦血管疾病的風險。



營養師李貞慧說明，若人體內長期缺乏葉酸、維他命B12會對血管會造成極大傷害，進而提高心血管疾病的發生機率，使得腦中風與心肌梗塞之風險增加。因此，葉酸是所有人都必須注意攝取的營養素。此外，李貞慧提醒民眾注意葉酸攝取量，並不是擔心葉酸不足而影響到蛋白質的利用，而是加强葉酸的攝取可降低心血管與腦血管疾病的風險。

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保護心血管 善選天然蔬果攝取補足葉酸

成年人葉酸的建議攝取量為每天400微克（μg），而富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。根據相關研究顯示，民眾攝取葉酸主要食物來源為蔬菜類，其次為水果類，而綜合維他命相關營養補充劑之補充亦是增加葉酸攝取量之方法。

為提供民眾具體之膳食葉酸攝取，李貞慧建議民眾每日選擇不同葉酸含量之蔬菜類5份、水果類2份，並多選擇各式蔬菜，尤其是葉酸含量高的蔬菜。大致而言，蔬菜類每份可食生重100公克，煮熟後約為標準碗半碗至8分滿碗（約葉菜類半碗、菇類6至7分滿碗、花椰菜8分滿碗），依葉酸含量由多至少，依序為深綠色蔬菜、淺綠色蔬菜、瓜類及菇類；水果類則以木瓜、蜜瓜、橙子等含量較高。

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