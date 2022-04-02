金沙豆腐食譜｜不用調味料鹹香好下飯！蛋黃先炒豆腐幾時下鍋最好

社員蘇小宛在廚藝公社貼文：大家好！今天早上雨超大的，貼心提醒各位注意安全喔。



威媽今天要上一道前置作業比較繁鎖的料理，但是大家都會很喜歡，還是下飯的好朋友喔。

金沙豆腐食譜（按圖）

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食材

- 雞蛋豆腐2盒（切成適口大小）

- 鹹鴨蛋2顆（蛋黃搗得愈碎愈好、蛋白切末）

- 青蔥2根（切成蔥花）

- 芫荽依個人喜好，不喜歡可以不加，威媽超愛，所以我一定要加超多

- 辣椒一小段（切成末）

- 太白粉適量



做法：

1. 豆腐裏上薄薄太白粉或酥炸粉。

2. 起油鍋，豆腐下鍋炸至金黃後撈起備用。

3. 鍋裡留點油，倒進鹹蛋黃拌炒至起泡。

4. 蛋黃完全起泡後倒入豆腐拌炒均勻。

5. 倒入鹹蛋白拌炒。

6. 關火後加入香菜即蔥花拌炒均勻。

7. 裝盤後灑上辣椒末即可。

一點調味料都不用加喔！鹹蛋就很夠味了。

社員留言回覆：「????????????昨天去餐廳有點這道，女兒很喜歡正想說回來要搜看看怎麼料理 就看到您的分享，萬分感謝」、「炸好撒胡椒就超好吃！哈哈！」、「謝謝妳的分享，找時間來試試看」、「腦綁涼（老闆娘）～白飯兩碗！謝謝」、「想吃，我白飯準備好了」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】