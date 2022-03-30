凍齡飲食｜營養師推8種營養抗衰老　1種抗氧化物比維他命E多50倍!

大家都希望自己看起來愈來愈年輕，台灣營養師余朱青在Facebook中提到，肥胖與疾病不少是吃出來的。



不過也可以靠吃「對」的食物來延緩老化的速度，多攝取天然食材中含有抗氧化的營養素，推薦以下8種常見的抗老營養素與食物：

8種常見的抗老營養素與食物（按圖👇👇👇）

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1、花青素

花青素是一種天然的水溶性植物色素，具有強大抗氧化能力，在一些紫色、藍色蔬果中常見這種營養素，抗氧化是維他命E的50倍。

常見食物：莓果類（藍莓、桑葚、士多啤梨）、茄子、火龍果、蝶豆花、紫薯。

2、維他命E

堅果中含有豐富的維他命E，尤其是杏仁，每100公克就含有23.91毫克的維他命E。維他命E具有抗氧化力且可保護細胞，一些外用或口服的抗衰老產品，都會添加維他命E。不過堅果是油脂類，含有熱量，適量攝取就好。

常見食物：堅果（葵瓜子、榛果、杏仁、松子、芝麻、花生）、菠菜、紅椒、牛油果。

3、維他命C

水果中具有抗氧性的有不少，例如台灣民眾愛吃的番石榴，維他命C含量豐富，每100公克就有40亳克的維他命C。維他命C是水溶性維他命，能幫助細胞抗氧化，促進膠原蛋白合成，是抗老的重要營養素。

常見食物：甜椒、番石榴、奇異果、西蘭花、番茄、士多啤梨、椰菜。

4、大豆異黃酮

常見食物：大豆（黃豆、黑豆、毛豆）、大豆製品（豆腐、豆漿、豆皮等）。

5、β-胡蘿蔔素

常見食物：紅蘿蔔、南瓜、西蘭花、甜椒、生菜。

6、大蒜素

常見食物：大蒜、薑。

7、Omega-3

海鮮中魚類含有的Omega-3，也具有抗氧化作用。

常見食物：鯖魚、三文魚、秋刀魚、土魠魚。

8、多酚和兒茶素

常見食物：綠茶。

余朱青提醒，抗氧化食物有很多，建議選擇天然的原型食物來食用，不論哪種食物，都要適量攝取，才會愈吃愈健康、年輕。

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