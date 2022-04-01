蕎麥茶｜不含咖啡因免失眠不傷胃！護心降血糖5功效2類人不建議喝

蕎麥營養價值高，飽含多種礦物質、維他命與膳食纖維，尤其獲得日本人青睞，將其製成多種蕎麥食品與飲品，如蕎麥麵、蕎麥茶等。

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



蕎麥茶味道溫潤、不含咖啡因亦帶有些微焦香，不僅較不傷胃或引發失眠，更具幫助降血脂等諸多好處，只不過蕎麥茶也並非適合所有人。就讓《Hello醫師》為你解析蕎麥茶優缺，讓你聰明喝茶無負擔。

蕎麥茶的5大功效（按圖）

+ 4

蕎麥：高營養價值的保健食品

蕎麥（Buckwheat），原產於中國西伯利亞及黑龍江一帶，自日治時期引進台灣，目前多種植於中部一帶。蕎麥屬五穀根莖類，其味道帶有特殊香氣，不只可作為高澱粉主食，蕎麥富含營養，是相當優秀的保健食品。除含有豐富的維他命B以及礦物質之外，蕎麥所含澱粉也因易於醣化，有利人體吸收，適合腸胃疾病患者食用。此外，由於不含咖啡因，蕎麥也十分適合泡製為茶品飲用，而不必擔心睡眠品質受到影響。

蕎麥的營養成分

據台灣食品營養成分資料庫，每100公克蕎麥含361大卡，並含鉀離子394毫克、鎂離子181毫克、磷離子299毫克，還有維他命B雜、C、E以及多種人體所需胺基酸。

相關文章：蕎麥麵營養｜減肥降血糖4好處顏色愈深對肝愈有益？麵湯勿浪費！

+ 17

蕎麥茶的5大功效

想獲得蕎麥的健康好處，將蕎麥種子沖泡為帶有迷人香氣的蕎麥茶，是十分誘人的選擇。蕎麥茶不含咖啡因，因此對咖啡因敏感的民眾亦可放心飲用。以下是蕎麥茶對人體的5大功效：

1. 補充蛋白質：蕎麥含蛋白質以及其他人體所需胺基酸，且蕎麥所含蛋白質為水溶性，可溶於甘醇的茶水之中一併入喉，對於適合作為素食者補充蛋白的選項之一。不僅如此，蕎麥所含胺基酸也是生產角蛋白的重要原料，進而促進頭髮與指甲生長，保持膚質富有彈性。

2. 保護心血管：蘆丁（Rutin），又稱芸香素，能幫助人擴張血管以及強化血管壁。另外，蕎麥所含檞皮素同樣有降低血壓的功效，預防罹患心血管疾病風險。

3. 抗發炎：蕎麥茶含有多種抗氧化劑，包括黃酮類化合物、多酚類，維他命E，皆有助對抗人體內因氧化反應所產生自由基，減緩發炎反應、延緩衰老。

4. 保持血糖穩定：蘆丁不僅能降低血壓，並能調節人體血糖，維持體內胰島素的濃度平衡，降低罹患糖尿病風險。

5. 改善腸道健康：蕎麥茶含豐富纖維，能改善腸道環境，預防便秘。根據動物實驗指出，蕎麥蛋白可有效降低大腸癌風險。

蕎麥茶不建議麩質過敏者及腎臟病患者飲用

儘管蕎麥茶營養豐富又不含咖啡因，對腸胃的刺激性較低，但蕎麥茶含有麩質，若麩質過敏者飲用，恐會引發皮疹、流鼻涕、 哮喘等症狀，嚴重者更可能會出現血壓下降以及過敏性休克等症狀。

另外，蕎麥茶含大量的磷離子以及鉀離子，不利腎臟病患者代謝，恐加劇病情，故不建議腎臟病患者飲用。

相關食譜：【日式湯麵食譜‧有片】秋葵蝦天婦羅蕎麥麵 一冷一熱滋味二重奏

秋葵蝦天婦羅蕎麥麵食譜

延伸閱讀：

白菊花、黃菊花功效不同！菊花茶喝多須注意腸胃不適

喝茶、咖啡睡不著怎麼辦？教你夜晚入睡3妙招，別讓咖啡因搗亂

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：無咖啡因安心睡！蕎麥茶5大功效看這邊，這2種人不建議喝！】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」