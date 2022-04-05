甜品食譜｜焦糖蜂蜜杏仁船步驟簡單　煮蜜糖牛油不能攪只能輕搖？

焦糖蜂蜜杏仁船──材料：糯米船一盒（烘培店有賣）、牛奶15克、蜂蜜30克、砂糖20克、無鹽牛油40克、杏仁（薄片）125克。



工具：小鍋子、烘培紙、攪拌匙

焦糖蜂蜜杏仁船食譜（按圖）

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做法：

1. 牛奶、蜂蜜、砂糖、牛油一起入鍋小火慢滾，不要翻攪，輕輕搖晃，慢慢溶解，冒泡泡即可。（大火會苦，翻攪會返砂……萬不要攪拌跟大火）

2. 溶解完關火，杏仁片倒入，均勻翻拌。

3. 烘培紙鋪平在桌面，再把翻攪均勻的杏仁取出整型，大約長20公分、寬7公分、高2～2.5公分，就是糯米船的寬度（這樣的長寬等會比較容易放入糯米船中）。

4. 把整型好的焦糖杏仁連同烘培紙包起來，放入冷凍2小時，等硬，切薄片。

5. 冷凍取出杏仁片，切薄片0.2～0.3厚度左右，放入糯米船（一直切，一直放入，重複動作）

6. 把杏仁船排列好，放入焗爐（180度/15分鐘，也可依自家焗爐功率調整時間溫度）。（我用氣炸鍋）

7. 香噴噴，冷卻，完成啦～焗完很燙請小心，可以買專門裝杏仁船的小袋子包裝封口，就跟販售喜餅一樣！

按圖看各類堅果的維他命E含量及功效（由維他命E含量多至少排列）︰

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