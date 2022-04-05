甜品食譜｜焦糖蜂蜜杏仁船步驟簡單 煮蜜糖牛油不能攪只能輕搖？
撰文：爆料公社
出版：更新：
焦糖蜂蜜杏仁船──材料：糯米船一盒（烘培店有賣）、牛奶15克、蜂蜜30克、砂糖20克、無鹽牛油40克、杏仁（薄片）125克。
工具：小鍋子、烘培紙、攪拌匙
焦糖蜂蜜杏仁船食譜（按圖）
+5
做法：
1. 牛奶、蜂蜜、砂糖、牛油一起入鍋小火慢滾，不要翻攪，輕輕搖晃，慢慢溶解，冒泡泡即可。（大火會苦，翻攪會返砂……萬不要攪拌跟大火）
2. 溶解完關火，杏仁片倒入，均勻翻拌。
3. 烘培紙鋪平在桌面，再把翻攪均勻的杏仁取出整型，大約長20公分、寬7公分、高2～2.5公分，就是糯米船的寬度（這樣的長寬等會比較容易放入糯米船中）。
4. 把整型好的焦糖杏仁連同烘培紙包起來，放入冷凍2小時，等硬，切薄片。
5. 冷凍取出杏仁片，切薄片0.2～0.3厚度左右，放入糯米船（一直切，一直放入，重複動作）
6. 把杏仁船排列好，放入焗爐（180度/15分鐘，也可依自家焗爐功率調整時間溫度）。（我用氣炸鍋）
7. 香噴噴，冷卻，完成啦～焗完很燙請小心，可以買專門裝杏仁船的小袋子包裝封口，就跟販售喜餅一樣！
按圖看各類堅果的維他命E含量及功效（由維他命E含量多至少排列）︰
+8
相關文章：堅果營養｜維他命E含量6大排名 杏仁第1美肌護膚最佳包尾竟是它!
甜品食譜｜貓舌頭餅乾味似白之戀人？香甜脆薄4貼士蛋白勿1次過放甜品食譜｜自製美味下午茶梳乎厘班戟 配上牛油楓糖賣相超吸引【甜品食譜】紫薯糯米卷高纖養顏 超聰明方法糯米糰乾淨不黏手！【甜品食譜】免焗芒果拿破崙蛋糕 做出香甜金黃吉士醬4大心得減肚腩食物｜菠菜蓮藕8樣蔬菜改善便秘腹脹 3道簡易涼拌菜食住瘦Bakehouse｜副線推酸種切片方包 3招保鮮最長1個月做西多咩包好?蕎麥茶｜不含咖啡因免失眠不傷胃！護心降血糖5功效2類人不建議喝
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】