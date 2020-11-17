【甜品食譜】紫薯糯米卷高纖養顏　超聰明方法糯米糰乾淨不黏手！

很多朋友也喜歡吃紫薯，尤其在秋冬季節，暖呼呼的紫薯和番薯甜在心頭。紫薯除了烚及蒸、原條食用之外，也可煮成紫薯蓉做糖水紫薯西米露，或甜品紫薯糕，甚至代替紅豆蓉成為中式馳名甜點「驢打滾」的餡料。

紫薯代替紅豆蓉成「驢打滾」。

「驢打滾」即糯米卷，基本上跟糯米糍一樣製法，將糯米糰擀成片，抹餡後捲起，灑滿椰絲，切件而成。原著「驢打滾」的外層裹上黃豆粉，看起來與日本的和菓子有異曲同工之妙。至於糯米糍，大家絕對不陌生，做過糯米糍的人也許有經驗，剛出爐的糯米糰非常燙手，要待微涼後才較易處理。

將糯米糰放入密實袋，用擀麵棍輾平糯米糰，乾淨俐落。

不過，做甜糯米卷不用太講究黏力，如果怕溫熱的糯米糰黏手的話，有一個實用、企理及簡單的方法，將糯米糰放入密實袋，留位讓袋內的空氣排出，然後用擀麵棍「點碌都得」輾平糯米糰，完成後剪開密實袋，在上面均勻地抹上紫薯蓉，然後捲起，灑椰絲，刀封沾水切件，乾淨俐落。

紫薯蓉的甜度及滑度，可按個人喜好而調整。

紫薯蓉的甜度及滑度，可按個人喜好而調整，加糖增甜，加奶添滑。甚至不加糖，因為糯米糰已經有一定甜度，但記得趁紫薯剛蒸起後，便快速將紫薯剝皮壓成蓉，如此一來才輕易搗爛，保持紫薯的原味也是不錯。

紫薯糯米卷食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、蕭文學

剪接：蕭文學

健康小貼士︰

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老，改善膚質，調理內分泌，另外它的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，改善消化系統。 糯米對脾虛胃弱的人有較佳的補益作用，但糯米不易消化，老人及小孩不宜多吃。

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老。

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