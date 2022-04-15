千層肉餅食譜｜簡易做法醒麵糰只需30分鐘！1種摺疊法金黃鬆脆

做法簡單，除了需要花30分鐘等醒麵，其他根本沒技術可言呀！所以想推薦給身邊的朋友，吃膩了多士想來點中式早餐，可以嘗試這個喔！



香酥好吃呀！重點作法超級簡單，材料全部攪一攪就好啦！不但免揉麵，利用簡單的方式就能做出千層酥脆的口感，是不是應該趕快學起來，相信零廚藝也能輕鬆上手。

千層肉餅食譜（按圖）

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餅皮材料A：

1. 中筋麵粉 185g

2. 水 120g

3. 鹽 一小匙



內餡材料B：

1. 豬絞肉 200g

2. 蔥5-6株

3. 胡椒 一小匙

4. 五香粉 少許

5. 醬油 一小匙

6. 鹽 少許（內餡醃醬可依照自己喜歡的味道做調整）



步驟：

1. 把A材料攪拌均勻蓋上保鮮膜，醒麵30分鐘。這時來攪拌內餡B材料全倒入，攪拌均勻。

2. 30鐘後，將麵糰分三等份麵糰桿平，麵糰不要太厚，煎起來會不夠酥脆，麵團中間切1/2（圖有製作過程可參考）

3. 抹上餡料，餡料薄薄一層即可，太厚不好合起來，最後如圖，把他四等分疊起，再將邊黏起。

4. 下鍋，多一點油，中小火燜蓋煎，兩面煎至金黃即可，皮太厚，就要在煎久一點，要注意中間有沒有熟。

千層肉餅食譜（爆料公社授權使用）

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