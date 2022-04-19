飲水｜每天喝水3大時機助減肥防便秘！分次慢慢喝每次宜飲幾多？

喝水有助於減肥，不過，一天到底要喝多少水才能達到效果呢？對此，減重醫院Facebook驚人解答，「沒有標準答案！」原因是身體對於水分具有調節機制，不會因水喝太多、多跑幾次廁所就瘦下來，並表示民眾可以將重點放在「喝水時間點」。



而根據台灣衛福部建議，成人每天喝6～8杯240c.c.水，並掌握3個喝水時機，不等到口渴才喝，分多次喝、慢慢喝才能有助瘦身減重。

按圖看台灣泌尿科醫生建議不宜飲用的3種水：

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每天喝多少水會瘦？專家曝「3時間點」慢慢喝是關鍵

台灣減重醫院粉絲專頁《我的百公斤生活-義大減重中心》發文分享，身體具有調節水分的機制，當水分太少就會請你去喝水；水喝太多就會跑廁所。並表示其實喝水的時機更重要，「避免真的口很渴的時候，是身體真的缺水了，請趕快去喝水。」另外，粉專也提醒，並非一次卯起來喝1公升以上，而是要平均分散在生活中，隨時都可以喝到水，而喝多少則取決於個人，不渴即停止、渴了就喝。

此外，粉專也指出，患有慢性疾病，或者長輩的口渴中樞不靈敏才需調節水分，否則不建議一般人連c.c.數都按表操課，「太累了吧，難怪你壓力大到瘦不下來！」另外粉專也認為，現代人的問題是水喝太少，「雖然喝茶、喝湯、咖啡都有補充水分的效果，但事實是我們太仰賴有味道（跟熱量）的液體作為水分補充，能刪除這些熱量，不就先瘦一圈了嗎？」

根據台灣衛福部建議，成人每天飲用6～8杯240c.c.的水，且建議3個時機喝，分別是「起床一杯水」，身體一整晚沒補充水分，起床後小口分次慢慢喝一杯300～500c.c.溫開水，可以同時促進腸胃蠕動、防止便秘；再來是「用餐前後配杯水」，餐前或餐後至少半小時分次飲用同樣300～500c.c.量的水，取代含糖飲料避免攝取過多熱量。最後則是「外出要帶水」，為了外出運動隨時補充水分，增加運動時的血液循環、還能避免脫水。

按圖了解8種食物有助去水腫︰

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除此之外，覺得單喝白開水很無聊？也建議民眾可以DIY提味水，在開水中添加少許檸檬片、各種新鮮水果片等，或加入茶葉泡製冷泡茶。不過，粉專仍呼籲，不要等到口渴才喝水，要分多次喝、慢慢喝，如果喝得太急或一次喝太多，反而會造成身體不適。

每天喝水3大時機： 起床一杯水促進腸道蠕動防便秘、 餐前後半小時配杯水助減肥、 外出帶水隨時補充，增血液循環防脫水

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：每天喝多少水會瘦？減重專家給驚人解答，「3時間點」慢慢喝保證瘦一圈】

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