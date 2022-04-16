蓮霧營養｜降血糖抗衰老4功效　4月當造揀蓮霧4招睇色澤果臍開花

蓮霧是台灣的特色水果之一，味道鮮甜且氣味芬芳，是大人或小孩的最愛。不僅如此，蓮霧含豐富營養，能夠幫助人體調節血糖、消水腫，對人體益處相當多。《Hello 醫師》將會透過本文為你介紹蓮霧的熱量、營養成分、以及健康功效，只要記住一口訣，就能挑選到美味又香甜的蓮霧！

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



蓮霧：3~4月為盛產季

蓮霧（Wax apple，又稱香果、蠟蘋果、洋蒲桃、爪哇蒲桃），原產於馬來半島，於300多年前由荷蘭人引入台灣，目前多產於屏東。其盛產季雖為3~4月，但經農業技術改良後，蓮霧已可全年盛產，而蓮霧栽種品質的提升，與不同品種的開發，讓蓮霧不僅可滿足自己的口腹之慾，也十分適合作為過節送禮的選擇之一。

蓮霧的4大健康功效（按圖放大）

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蓮霧的營養價值

蓮霧熱量相當低，且含有多種維他命、礦物質、植化素。據台灣衛福部食品營養成分資料庫，每100公克蓮霧，所含熱量34大卡、碳水化合物9克、水分90.1克、鉀離子95毫克、維他命C10毫克、葉酸20.1微克。

1. 有助排泄：蓮霧含豐富水分，且具利尿作用，能夠藉由尿液排出體內多餘水分及毒素，改善水腫。建議有水腫體質者可適量食用。



2. 熱量控管：每100公克蓮霧僅含熱量34大卡，還帶有充沛水分以及膳食纖維，食用後飽足感高，有效減少熱量攝取。若是想要解嘴饞又想要減重，飯前來1顆蓮霧，會是不錯的選擇。



3. 改善糖尿病：鏈脲佐菌素（Streptozotocin）會導致人體的胰腺β細胞受損，導致胰島素分泌下降，造成血糖不穩並引發糖尿病。而動物實驗發現，蓮霧能夠有效對抗鏈脲佐菌素，阻止胰腺β細胞受損並增加其活性，幫助預防並改善糖尿病。另外，蓮霧所含糖分較低，進食後能夠有效穩定血糖，是糖尿病患者適合食用的水果之一。



4. 具抗氧化功效：蓮霧含維他命C以及多種具抗氧化功效的植化素，如花青素、酚類化合物、類黃酮、類胡蘿蔔素等，有助人體對抗自由基，延緩發炎、減緩衰老。



水果飯前、飯後吃的優缺點（按圖）

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食用蓮霧需適量，否則容易腹脹

由於蓮霧熱量低、水分高的特性，許多人吃起來覺得清脆、爽口便連吃好幾顆，但要小心食用過多，可能會導致頻尿或腹脹，建議每次食用以1~2顆為限。

挑選蓮霧小技巧！冷藏1周內需食用完畢

消費者平時購買蓮霧時，不妨留意蓮霧的外觀，是否果色深紅、潔淨，沒有斑點及粉狀物，或口訣：「黑透紅，肚臍開、皮幼幼、粒頭飽」做挑選蓮霧時的參考。

另外還可觀察蓮霧是否「臍平底寬頭飽滿」，因為底部果臍端寬、臍部萼片平整、蒂頭端飽滿蓮霧，品質及味道多在水準之上。

由於蓮霧皮薄容易脫水，故保存期限較短，建議民眾購入蓮霧後應避免碰傷，以免蓮霧易於腐壞。而在保存時，可以報紙或塑膠袋包覆蓮霧，放入雪櫃冷藏，食用期限可達1週以上；若存放於室溫下，則建議於3~5天內儘速食用完畢。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：挑選蓮霧看色澤！蓮霧4大好處，低熱量又消水腫】

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