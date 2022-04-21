雞食譜｜雞炒翠玉瓜低卡！雞胸肉多做1步軟嫩多汁翠玉瓜要快炒
撰文：爆料公社
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翠玉瓜一直都是低卡豐富膳食纖維及維他命C、還富抗氧化物質。如果要減脂的人也可以試試看社員的：「雞胸肉炒翠玉瓜」
大家好！平常日減醣的威媽要介紹大家一道減脂人必備料理 ——「雞胸肉炒翠玉瓜」
▼雞胸肉炒翠玉瓜食譜（按圖👇👇👇）
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食材：
1. 雞胸肉-1塊
2. 翠玉瓜-2條
3. 辣椒-1條
4. 米酒-少許
調味料：
1. 鹽巴-1小匙
2. 醬油膏-1大匙
3. 胡椒粉-少許
做法：
1. 先將雞胸肉泡入稀釋的鹽巴水當中，比例大概是1000:1，1000mL的水加入1小匙的鹽巴，然後浸泡半小時
2. 將雞胸肉撈起切成適口大小後加入1大匙醬油膏跟少許胡椒粉調味後按摩一下
3. 雞胸肉先下鍋炒至表面變白
4. 加入翠玉瓜拌炒
5. 加入辣椒拌炒
6. 加入少許米酒提味即可
注意：翠玉瓜不需要炒太久，保持一點脆脆的口感最好吃，用鹽水泡過的雞胸肉軟嫩不柴，很多汁喔。
社員回文：「黃色翠玉瓜跟綠色翠玉瓜都一樣好好吃喔」、「雞胸肉用煎的不會柴柴的嗎」、「若覺得翠玉瓜太貴，可以用玉米筍、菇類、四季豆等蔬菜來炒也一樣好吃，怕肉柴可以加一點玉米粉來醃，炒的時候可以用鏟子切開肉看有沒有熟或試吃，沒有要減肥減醣的起鍋前加芝士更邪惡更好吃」
▼按圖看揀翠玉瓜4貼士：
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