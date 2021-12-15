減肥｜營養師大推低GI飲食法　 冬天瘦身可多吃5種水果控糖又減脂

天冷食慾就大開，冬天減肥真的好困難！究竟該如何克服？台灣營養師夏子雯提供一招「低GI飲食法」，有效避免體脂肪囤積。



台灣營養師夏子雯表示，所謂的「低GI飲食法」是指選擇低GI的食物，能夠穩定血糖波動幅度，減少胰島素大量分泌、合成體脂肪，讓控制體重事半功倍。

低GI飲食3技巧（按圖看清👇👇👇）

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1. 選擇高纖維含量

豐富的膳食纖維，能穩定血糖的波動，對於體重控制更有幫助。

水果：車厘茄、番石榴、水梨、奇異果、柑橘等因纖維含量較豐富，屬於低GI水果，優於西瓜、荔枝、龍眼等纖維含量低、高GI水果。

澱粉：選擇全榖雜糧、根莖類，如番薯、南瓜、糙米飯、五穀飯、雜糧饅頭等，優於白飯、白麵條、白饅頭、麵包等精緻澱粉。

2. 食物型態選擇原型

未經處理過、需要多咀嚼的原型食物，相較於泥狀或液態，GI值較低；舉例來說，果汁使血糖上升的速度，比直接吃水果來得快上許多，建議吃水果比喝果汁好。

3. 澱粉選擇未經糊化作用

澱粉在經過糊化作用（澱粉+水後加熱，使澱粉顆粒膨脹），其GI值會愈高，所以相同份量的白飯和稀飯相比，稀飯的GI值高於白飯，其實選五穀飯會更好。

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控管攝取總熱量 減重最關鍵

夏子雯提醒，低GI值並不等於低熱量，GI值只能代表食物對於血糖波動的高低程度；想要控制體重，除了善用低GI飲食小技巧，更要以均衡飲食為基礎，管理好每天攝取的總熱量，才能真正發揮減重的效果。

低GI飲食法（Facebook@夏子雯-貼近你生活的營養師）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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