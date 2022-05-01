立夏湯水食譜｜粟米花豆腰豆瘦肉湯去濕利尿　花豆紅腰豆浸幾耐？

撰文：鄧穎琪
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立夏一般在每年的5月5至7日之間，而這年的立夏則是5月5日，標誌著夏天正式開始。春天濕重，已開始要飲去濕湯水，但中醫師就指，立夏過後更要注重去濕，因此這次便煲一個粟米花豆腰豆瘦肉湯。
攝影：鄧穎琪

粟米煲湯出名夠甜，而它最大的功效是利尿，配上花豆、紅腰豆和生薏米等食材，煲成一個立夏適宜飲用的粟米花豆腰豆瘦肉湯。薏米有生、熟之分，今次只用生薏米，因為其利濕力較強，相對地熟薏米的特性則是補脾胃，若你覺得有需要，照加可也。

今次用了兩種豆來煲湯——花豆和紅腰豆，豆很難煮腍，事前需浸軟，建議兩種豆都最少浸2小時，尤其是紅腰豆甚至可浸過夜。花豆其實不難買，一般雜貨舖、藥材舖都有，但如果你買不到，也可用扁豆代替。

花豆和紅腰豆浸水後，豆皮會變皺。
這個湯有去濕、健脾、利尿和消腫功效，立夏後比之前更要注重去濕，這個湯水尤其適合。
註冊中醫師邱穎琳

請按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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粟米腰豆花豆瘦肉湯（煲/Boil）

材料：
粟米1條
紅腰豆1両
花豆1両
生薏米1両
蜜棗4粒
瘦肉400克
酒少許
水1.5公升
鹽適量

做法：
1.紅腰豆、花豆浸2小時或以上，生薏米、蜜棗洗淨，備用。
2.粟米去衣、切件。
3.冷水連瘦肉下鍋，加酒氽水後洗淨。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味。

不失敗秘訣：
*紅腰豆最少浸2小時，但浸過夜亦可。

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