立夏湯水食譜｜粟米花豆腰豆瘦肉湯去濕利尿　花豆紅腰豆浸幾耐？

立夏一般在每年的5月5至7日之間，而這年的立夏則是5月5日，標誌著夏天正式開始。春天濕重，已開始要飲去濕湯水，但中醫師就指，立夏過後更要注重去濕，因此這次便煲一個粟米花豆腰豆瘦肉湯。

攝影：鄧穎琪



粟米煲湯出名夠甜，而它最大的功效是利尿，配上花豆、紅腰豆和生薏米等食材，煲成一個立夏適宜飲用的粟米花豆腰豆瘦肉湯。薏米有生、熟之分，今次只用生薏米，因為其利濕力較強，相對地熟薏米的特性則是補脾胃，若你覺得有需要，照加可也。

今次用了兩種豆來煲湯——花豆和紅腰豆，豆很難煮腍，事前需浸軟，建議兩種豆都最少浸2小時，尤其是紅腰豆甚至可浸過夜。花豆其實不難買，一般雜貨舖、藥材舖都有，但如果你買不到，也可用扁豆代替。

花豆和紅腰豆浸水後，豆皮會變皺。

這個湯有去濕、健脾、利尿和消腫功效，立夏後比之前更要注重去濕，這個湯水尤其適合。 註冊中醫師邱穎琳

請按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 1

粟米腰豆花豆瘦肉湯（煲/Boil）



材料：

粟米1條

紅腰豆1両

花豆1両

生薏米1両

蜜棗4粒

瘦肉400克

酒少許

水1.5公升

鹽適量



做法：

1.紅腰豆、花豆浸2小時或以上，生薏米、蜜棗洗淨，備用。

2.粟米去衣、切件。

3.冷水連瘦肉下鍋，加酒氽水後洗淨。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味。



不失敗秘訣：

*紅腰豆最少浸2小時，但浸過夜亦可。



立夏湯水食譜｜節瓜元貝蓮子湯清熱解暑 煲過久反效果節瓜連核？

節瓜元貝蓮子湯食譜

【夏天湯水食譜】牛蒡眉豆粟米豬腱湯清熱解毒 牛蒡該如何處理？