蛋食譜｜滑蛋絲瓜清甜消暑超簡易　挑選絲瓜5招又直又重粗糙最好

撰文：爆料公社
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夏天就是吃瓜的季節，以往絲瓜都是直接加薑絲下去炒而已，最近愛上滑蛋絲瓜 ，跟著威媽一起吃瓜！

食材：

絲瓜-----------1條
鹽-----------適量
枸杞-----------1小把
薑絲-----------適量
雞蛋-----------3顆
米酒-----------少許

▼滑蛋絲瓜食譜（按圖👇👇👇）

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做法：

①薑絲下鍋炒一下，然後加入絲瓜拌炒

②加入半杯水、少許鹽、米酒、枸杞燜一下

③倒入蛋液，先不要翻動，待蛋液凝固再輕輕翻動

美味上桌、鮮甜得連湯都可以喝光光喔。

5種蔬菜保鮮方法（按圖👇👇👇）

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同場加映：挑選絲瓜小知識

1. 整體不要有腰身，直筒腰最好。
2. 表面要有點粗糙感，比光滑好。
3. 蒂頭要粗，能多粗挑多粗，愈新鮮切口愈透明，隨時間發黃變黑（氧化反應）。
4. 屁股要有花萼感，愈像花愈嫩。
5. 重量愈重愈好，拿起來輕輕的表示已經結子了。

跟著上述5點小知識就不容易挑到百潔布（過熟絲瓜）喔！

其他社員留言回應：「不知道澎湖絲瓜（勝瓜）煮起來會不會也很好吃（家裡有一條澎湖版本絲瓜）我都不知道該怎麼下手」，「俺（我）都加葛力金針菇」，「可以加點油蔥，更香」，「我學起來（啦），不用去報名廚藝教室了」，「一樣5顆蛋。不要直接太白粉。5顆蛋比馬鈴薯粉2：木薯粉1（一共24克）嫩滑漿狀。要Q彈有韌性就相反。再來就是翻動愈多會愈散」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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