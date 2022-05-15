蔬菜食譜｜冷鍋水炒龍鬚菜減致癌風險　除農藥減鹽分3招唔好冚蓋?

不讓胃病變胃癌！養胃要趁早，重要一步就是少攝取食材中的硝酸鹽，然而根據台灣主婦聯盟和台北市衛生局檢驗，台灣種青菜使用氮肥，深綠色的蔬菜可能含有較多的硝酸鹽。



台灣林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈以龍鬚菜為例，教大家如何從洗菜到用冷鍋「水炒菜」．吃得更健康。

按圖查看材料和做法▼▼▼

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材料

龍鬚菜、油、蒜片、水



做法

1. 先用流動的清水洗菜，洗12分鐘，除了去除農藥，也可以去除部分硝酸鹽。

2. 鍋子放爐上先不開火，倒入適量的油，若喜歡爆香味者可放蒜頭，接著放進龍鬚菜，加入約1碗到1碗半的水後才開火。

3. 冷鍋冷油加水加熱，待鍋內水開始滾冒泡後，開始將菜翻炒，最後起鍋前，再加上鹽巴拌均勻即可。



如何減少鹽分吸收免傷腎？

譚敦慈提醒，若家中有腎臟問題者須去除鉀離子，煮菜的水可加到兩碗左右；煮菜過程中不蓋鍋蓋，讓農藥蒸發；最後才加鹽，是因為不讓菜吸入太多的鹽，減少鹽分攝取。

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水煮蔬菜要注意什麼？

譚敦慈表示．根據香港及台北市衛生局研究，洗菜時可以洗掉5～10%硝酸鹽，煮菜則可80～90%，煮菜的水不要喝，以免吃到農藥、鹽分、油，還有會溶於水的硝酸鹽。

另據研究，青菜用燙的會讓菜流失50%的營養素。譚敦慈提醒，若要煮青菜給隔天帶便當，建議使用水炒的方式，且一煮好須保持乾淨馬上盛入便當盒，減少污染，吃得更安心。

冷鍋水炒蔬菜有什麼好處？ 煮菜可去除80～90%硝酸鹽，只要煮菜水不要喝，便可避免吃到農藥、鹽分、油和會溶於水的硝酸鹽。 如何可減少攝入蔬菜中的農藥和硝酸鹽？ 先用流動水洗菜12分鐘，可去除農藥和部分硝酸鹽；煮菜過程中不蓋鍋蓋，可讓農藥蒸發；最後才加鹽，不讓菜吸入太多鹽分。

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