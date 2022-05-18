青醬食譜｜牛油果青醬堅果烘過更香 冷藏前加1樣食材可保鮮30日
撰文：爆料公社
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網友艾蜜莉在Facebook廚藝公社分享堅果牛油果油青醬食譜，她表示有時候配方是隨意的，大家可以隨口味調整哦！
食材：
1. 九層塔180克（洗好擦乾的）
2. 鹽9克
3. 堅果50克
4. 新鮮蒜頭60克素（素食可以不要加）
5. 巴馬臣芝士50克
6. 牛油果油160克
堅果牛油果油青醬食譜（按圖）
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做法：
1. 九層塔洗好，蔬果脫水機脫水後，用冷開水再清洗一次，一樣脫水後用紙巾抹去多餘水分。
2. 九層塔先放進調理機，再依序放進其他材料，打均勻細緻就可以了！
3. 挖出來放容器裏，表層盡量抹平，再倒上牛油果油油封表層避免氧化，有蓋過就可以了不用倒過多。
4. 放雪櫃冷藏可以保存30天。烹調要挖出來要用乾淨的乾器具挖，有剩下再抹平再倒油進去繼續保持內部翠綠，但有使用過就要儘速使用完畢。
5. 使用橄欖油也可以！堅果隨喜替換，但要烘烤過的，以不要太硬的，油脂較多的會比較滑順。
做好的醬可以使用在：意粉、燉飯、炒飯，炒海鮮、炒雞肉、多士抹醬烘烤，非常多變化。我會拿來塗多士上烘烤（全家都愛），鹽的部分不會太鹹，若是做其他料理要自己邊煮邊試一下味道喔！
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