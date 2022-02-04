牛油果營養｜纖維含量高富含鉀對抗高血壓　熱量高應適量攝取

近年來，牛油果已成為大眾非常受歡迎的食物，早晨起來常搭配多士一起吃。



根據《CNN》，牛油果富含豐富的營養素，適量攝取獲得多種健康的益處。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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牛油果營養豐富 富含重要營養素

1. 鉀的重要來源

根據美國農業部的數據，一份100克的牛油果含有485毫克的鉀。相比之下，一根香蕉每100克含有358毫克的鉀。據美國國家醫學圖書館，有助於調節神經功能並將營養物質轉移到細胞中，清除廢物。據美國心臟協會稱，鉀還可以對抗高血壓。疾病預防控制中心說，高水平的鈉會增加血壓，鉀可以讓更多的鈉通過我們的尿液離開身體。美國心臟協會說，這反過來又降低了我們的血壓。

2. 富含單不飽和脂肪酸

牛油果富含一種不飽和脂肪酸，可以降低低密度蛋白或膽固醇，且不會影響良好的高密度脂膽固醇。根據梅奧診所的說法，當你的低密度脂蛋白膽固醇過多時，它會沿著動脈邊緣硬化並使之變窄，當動脈的血流量減少，就會導致血栓或其他併發症。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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3. 纖維含量很高

據美國農業部，牛油果每100克含有近7克的纖維質。根據梅奧診所的說法，纖維含量高的食物往往比低纖維食物更能讓你飽腹，這使得牛油果成為關注體重的人的絕佳選擇。

4. 牛油果富含葉酸

根據美國農業部的數據，這種富含脂肪的水果富含葉酸，每100克牛油果含有81微克。此外，葉酸是一種維他命B，對正常的大腦功能和健康懷孕至關重要。根據疾病預防控制中心的說法，葉酸可以幫助預防出生缺陷，特別是在懷孕的最初幾週影響嬰兒大腦和脊柱的缺陷。這就是為什麼育齡女性都必須將足夠的葉酸作為日常飲食的一部分。

按圖了解防止或減慢油牛油果變黑的4種方法︰

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牛油果熱量高 應適量攝取

牛油果是營養的重要來源之一，可以幫助降低低密度膽固醇。不過它與其他高脂肪食物一樣，熱量很高，大約一份100牛油果的熱量就有160卡路里，雖然卡路里很高，重點是要適量補充，日常生活將製作成美味佳餚，比如將其切成薄片放在多士上、將牛油果與水果混合在冰沙中，或是與烘烤乾番茄和煙肉蘸著一起食等，都是不錯的飲食選擇。

牛油果花切法（點擊圖片查看👇👇👇）

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▼5種健康好脂食物（按圖看清👇👇👇）

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