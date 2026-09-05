健康湯水食譜｜茯神淮山蓮子湯養血安神　代替蜜棗宜紅棗或椰棗？

健康湯水食譜｜都市人面對各種生活壓力，容易精神緊張、失眠、血虛。血不足，臟腑缺乏濡養，可能引致面色萎黃、唇甲蒼白、頭暈、乏力、難以入睡、多夢、健忘、目乾等。茯神淮山蓮子湯有助養血、安神，全湯偏平和，一家大細可飲。

攝影︰尹嘉蔚



健康湯水食譜｜茯神淮山蓮子湯安神養血 緩和失眠多夢

善於養血，血足，皮膚才紅潤，面色有光澤。有謂血汗同源，血虛體質人士在夏季要防暑熱多汗，因為汗多較易耗血傷津；也避免勞神過度，免傷血、傷脾胃，脾為氣血生化之源，易血虛人士不宜勞神過思。茯神淮山蓮子湯有助安神、養血。

茯神淮山蓮子湯養血安神。

茯神、茯苓、茯苓皮不盡相同

我們常用茯神煮湯，在中藥材裡與茯神名字十分相近的有茯苓、茯苓皮，它們同樣是性平的藥材，味甘而淡，功效卻不盡相同。

茯神、茯苓、茯苓皮分別 茯神 茯苓 茯苓皮 特質 抱持松樹根而生長的部分。與「茯苓」同源，均為多孔菌科真菌茯苓的菌核 為多孔菌科真菌茯苓的菌核，多寄生於松樹根上 是茯苓菌核的黑色外皮。性味與茯苓相同 功效 健脾滲濕，寧心安神 利水除濕，健脾和胃，寧心安神 多用於皮膚水腫，小便不利

蜜棗可用紅棗代替 椰棗不宜

此湯有圓肉，即龍眼乾。潘醫師指圓肉可補益心脾，養血安神，亦為湯水帶來甜味。此外，蜜棗也為湯水增甜，如果不用蜜棗，可用紅棗代替，分量也是3顆，不過湯水就變為偏溫，可能較易熱氣上火。緊記不要用椰棗代替蜜棗，椰棗屬性寒，經期中的女士、脾胃虛寒者要慎吃，否則會加重腸胃負擔，造成腹瀉等症狀。

茯神淮山蓮子湯食譜

材料：

麥冬10克

圓肉（龍眼肉）10克

茯神20克

淮山20克

湘蓮（蓮子）20克

蜜棗3粒

水1-1.5公升

鹽適量

做法：

1 將全部材料洗淨。

2 開一鍋水用大火煲滾後加入全部材料。

3 熄火後蓋焗片刻,如需要加適量鹽調味完成。

按圖了解「茯神淮山蓮子湯」的食材療效：

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茯神淮山蓮子湯材料，各自的功效簡略︰

麥冬：味甘、微苦，性微寒。有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的作用。

圓肉：味甘，性溫，可補益心脾，養血安神。

茯神：性味甘、淡，性平。有寧心安神之功，專用於心神不安、驚悸、健忘等。

山藥（淮山）：味甘，性平。有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。

蓮子：性味甘、澀，性平。助益腎固精，補脾止瀉及養心。

蜜棗：性溫、味甘，有補脾益氣、補血安神、緩和藥效的作用。

註冊中醫師潘仲恆對「茯神淮山蓮子湯」的食用建議︰

～茯神淮山蓮子湯有助養血安神。

～一星期可飲1-2湯碗（1-2次）。全湯平和，一家大細可飲。

～女士行經前後可飲，行經期間不宜飲服。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



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