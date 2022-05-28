健康湯水食譜｜茯神淮山蓮子湯養血安神　別以椰棗代蜜棗經期不宜

茯神淮山蓮子湯有助養血、安神，全湯偏平和，一家大細可飲。



安神養血緩和失眠多夢

都市人面對各式各樣的壓力，精神容易緊張，晚間容易失眠，難以入睡。此外，血虛、血不足者臟腑缺乏濡養，可能引致面色萎黃、唇甲蒼白、頭暈、乏力、易失眠、多夢、健忘、目乾等。善於養血，血足，皮膚才紅潤，面色有光澤。有謂血汗同源，血虛體質者在夏季要防暑熱多汗，因為汗多較易耗血傷津；也避免勞神過度，免傷血、傷脾胃，脾為氣血生化之源，易血虛人士不宜勞神過思。茯神淮山蓮子湯有助安神、養血。



攝影︰尹嘉蔚

茯神淮山蓮子湯養血安神。

茯神、茯苓、茯苓皮不盡相同

我們常用茯神煮湯，在中藥材裡與茯神名字十分相近的有茯苓、茯苓皮，它們同樣是性平的藥材，味甘而淡，功效卻不盡相同。茯神功效在健脾滲濕，寧心安神。茯苓為多孔菌科真菌茯苓的菌核，多寄生於松樹根上，功用利水除濕，健脾和胃，寧心安神。茯苓皮是茯苓菌核的黑色外皮，性味與茯苓相同，多用於皮膚水腫，小便不利。

蜜棗可用紅棗代替 椰棗不宜

此湯有圓肉，即龍眼乾。潘醫師指圓肉可補益心脾，養血安神，亦為湯水帶來甜味。此外，蜜棗也為湯水增甜，如果不用蜜棗，可用紅棗代替，分量也是3顆，不過湯水就變為偏溫，可能較易熱氣上火。緊記不要用椰棗代替蜜棗，椰棗屬性寒，經期中的女士、脾胃虛寒者要慎吃，否則會加重腸胃負擔，造成腹瀉等症狀。

茯神淮山蓮子湯材料，各自的功效簡略︰

麥冬︰生津除煩

圓肉（龍眼肉）︰養血安神

茯神︰寧心安神

淮山︰益氣補肺

湘蓮（蓮子）︰補脾養心

蜜棗︰滋養陰血



茯神淮山蓮子湯食譜

按圖了解「茯神淮山蓮子湯」的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「茯神淮山蓮子湯」的食用建議︰

～茯神淮山蓮子湯有助養血安神。

～一星期可飲1-2湯碗（1-2次）。全湯平和，一家大細可飲。

～女士行經前後可飲，行經期間不宜飲服。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【茯神淮山蓮子湯】（煲/Boil）

2-4人分量 1級難度 1小時

材料︰

麥冬10克、圓肉（龍眼肉）10克、茯神20克、淮山20克、湘蓮（蓮子）20克、蜜棗3粒、水1-1.5公升、鹽適量

做法︰

1.將全部材料洗淨。

2.另開一鍋水，用大火煲滾後加入全部材料。

3.水再煮滾後，改用細火煲1小時。

4.熄火後蓋焗片刻，如需要加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

市售常見的傳統淮山，製作時用到硫磺薰蒸以達除蟲、防腐的作用，同時令藥材保持乾燥，保存得更好，顏色更好看。如果想去琉磺味防止湯變酸，先將淮山、浸於溫水中20分鐘，再用滾水汆燙3分鐘。如不介意少少酸味，則不用汆水，洗淨後直接煮。