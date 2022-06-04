薯條食譜｜神還原麥記薯條焗爐氣炸鍋皆可！炸前多做1步鬆軟酥脆
撰文：爆料公社
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網友蘇小宛在Facebook廚藝公社發文：吃不到麥當勞薯條沒關係，我們自己也能神還原，而且花不到麥當勞薯條一半的錢就可以吃到過癮。
食材：薯仔 - 2顆
薯條食譜（按圖）
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調味料
鹽巴 - 依個人口味
番茄醬 - 依個人口味
做法：
1. 先將薯仔去皮切成條狀後泡在冷水裡數個小時
2. 用廚房紙巾擦乾薯仔上的水分
3. 起油鍋放入去澱粉後的薯仔條，以中火炸至表面金黃後再開大火逼油撈起瀝油。
4. 瀝乾油之後灑上玫瑰鹽或海鹽即可
去澱粉後的薯仔炸起來才會鬆軟酥脆喔，關於抗性澱粉這件事我們改天再來聊聊。
也可以用氣炸鍋或焗爐，威媽只是想還原麥當勞薯條的料理過程。做完麥當勞薯條是不是應該來試試肯德基蛋撻了呢？喜歡把複雜料理簡單做，是威媽想帶給大家的，跟著我一起愛上料理！
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