薯條食譜｜神還原麥記薯條焗爐氣炸鍋皆可！炸前多做1步鬆軟酥脆

網友蘇小宛在Facebook廚藝公社發文：吃不到麥當勞薯條沒關係，我們自己也能神還原，而且花不到麥當勞薯條一半的錢就可以吃到過癮。



食材：薯仔 - 2顆

薯條食譜（按圖）

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調味料

鹽巴 - 依個人口味

番茄醬 - 依個人口味



做法：

1. 先將薯仔去皮切成條狀後泡在冷水裡數個小時

2. 用廚房紙巾擦乾薯仔上的水分

3. 起油鍋放入去澱粉後的薯仔條，以中火炸至表面金黃後再開大火逼油撈起瀝油。

4. 瀝乾油之後灑上玫瑰鹽或海鹽即可

去澱粉後的薯仔炸起來才會鬆軟酥脆喔，關於抗性澱粉這件事我們改天再來聊聊。

也可以用氣炸鍋或焗爐，威媽只是想還原麥當勞薯條的料理過程。做完麥當勞薯條是不是應該來試試肯德基蛋撻了呢？喜歡把複雜料理簡單做，是威媽想帶給大家的，跟著我一起愛上料理！

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