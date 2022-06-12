夏天湯水食譜｜冬瓜去濕湯消暑利尿加荷葉蓮蓬更有效 荷葉點處理
撰文：鄧穎琪
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天時暑熱，最適宜就是飲一些消暑去濕湯。今次這種湯，以冬瓜和瘦肉為主材，另外配上現成一包包的去濕湯料，十分方便。
攝影：鄧穎琪
今次示範的是冬瓜去濕湯，我在街市買了些現成的去濕料，有人替自己預好材料和分量，比起逐樣買方便得多。這些湯料包都是一些藥材、乾貨，包括：蓮蓬、荷葉、燈芯草、赤小豆、扁豆、生薏米、熟薏米，但方便歸方便，買回家後還是要好好處理。
荷葉如何處理？
這些乾藥材有機會有蟲，尤其是蓮蓬多窿窿，較易藏污納垢，因此建議將湯料用水浸之餘，亦沖洗及過水數次。不過荷葉就最好另外處理，由於荷葉很髒，煲湯之前先把它浸在水裡，再用熱水煲10分鐘，確保能殺菌消毒，順道煮軟荷葉。中醫師另外提醒，這個湯無需煲太久，1小時至1.5小時便可。
整個湯清熱解暑、利尿去濕，適宜夏天飲用。中醫又指，冬瓜去濕湯尤其適合體質濕重、濕熱或容易上火的人飲用，但孕婦就不宜。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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冬瓜去濕湯（煲/Boil）
2-3人分量 1級難度 2小時
材料：
冬瓜2斤
蓮蓬2個
荷葉1小塊
燈芯草5扎
扁豆1両
赤小豆1両
生薏米1両
熟薏米1両
瘦肉400克
做法：
1.冬瓜洗淨，去瓤及切塊。
2.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘；燈芯草、蓮蓬、扁豆、赤小豆、生薏米、熟薏米等，浸水及過水幾次沖洗乾淨。
3.冷水連瘦肉下鍋，加酒汆水後洗淨。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*煲湯前需浸洗及用熱水煲荷葉，有助煮軟、清洗和消毒。
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夏天適宜飲什麼湯水？
冬瓜去濕湯，可消暑利尿
荷葉應如何處理？
由於荷葉很髒，煲湯前先浸軟，再用熱水煲10分鐘，確保能殺菌消毒，煮軟荷葉。
湯水加荷葉有什麼好處？
荷葉性平味苦，有清熱解暑的作用，能加強湯水的去濕功效。