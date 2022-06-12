夏天湯水食譜｜冬瓜去濕湯消暑利尿加荷葉蓮蓬更有效　荷葉點處理

天時暑熱，最適宜就是飲一些消暑去濕湯。今次這種湯，以冬瓜和瘦肉為主材，另外配上現成一包包的去濕湯料，十分方便。

攝影：鄧穎琪



今次示範的是冬瓜去濕湯，我在街市買了些現成的去濕料，有人替自己預好材料和分量，比起逐樣買方便得多。這些湯料包都是一些藥材、乾貨，包括：蓮蓬、荷葉、燈芯草、赤小豆、扁豆、生薏米、熟薏米，但方便歸方便，買回家後還是要好好處理。

去濕湯料包。

荷葉如何處理？

這些乾藥材有機會有蟲，尤其是蓮蓬多窿窿，較易藏污納垢，因此建議將湯料用水浸之餘，亦沖洗及過水數次。不過荷葉就最好另外處理，由於荷葉很髒，煲湯之前先把它浸在水裡，再用熱水煲10分鐘，確保能殺菌消毒，順道煮軟荷葉。中醫師另外提醒，這個湯無需煲太久，1小時至1.5小時便可。

冬瓜去濕湯食譜。

整個湯清熱解暑、利尿去濕，適宜夏天飲用。中醫又指，冬瓜去濕湯尤其適合體質濕重、濕熱或容易上火的人飲用，但孕婦就不宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 2

冬瓜去濕湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 2小時



材料：

冬瓜2斤

蓮蓬2個

荷葉1小塊

燈芯草5扎

扁豆1両

赤小豆1両

生薏米1両

熟薏米1両

瘦肉400克



做法：

1.冬瓜洗淨，去瓤及切塊。

2.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘；燈芯草、蓮蓬、扁豆、赤小豆、生薏米、熟薏米等，浸水及過水幾次沖洗乾淨。

3.冷水連瘦肉下鍋，加酒汆水後洗淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*煲湯前需浸洗及用熱水煲荷葉，有助煮軟、清洗和消毒。



【夏天湯水】中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕 淡菜非蔬菜應怎處理？

淡菜冬瓜湯食譜

夏天湯水食譜｜老黃瓜太子參豬腱湯健脾去濕 燈心草不宜全棵用？

老黃瓜太子參豬腱湯食譜