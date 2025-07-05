夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜 加1物効果更強
撰文：鄧穎琪
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天時暑熱，飲一些消暑去濕的夏日湯水，如今次介紹的這個雪梨荷葉薏米湯，清熱潤肺、消暑去濕，一家大細都適合飲，但胃寒人士不宜。
攝影：鄧穎琪
雪梨荷葉薏米湯食譜｜荷葉處理 消毒殺菌做法
夏天最需要注意的就是去濕，個人最愛就是煲薏米，這次配上荷葉、雪梨等，湯水十分清甜。在街市雜貨舖，$6已買到一大塊荷葉，但煲湯大約只用1/4就夠，太多會澀。由於荷葉很髒，煲湯之前先把它浸在水裡，再用熱水煲10分鐘，確保能殺菌消毒，順道煮軟荷葉。夏天湯水食譜｜冬瓜去濕湯消暑利尿加荷葉蓮蓬更有效？荷葉點處理
雪梨荷葉薏米湯食譜｜適合燥熱濕重人士 胃寒不宜
這個湯去濕消暑，適合天氣炎熱和潮濕時飲用，大部分人都啱飲，尤其是體質燥熱或濕重人士就更適宜，不過，胃寒者就要減少飲用了。邱醫師又提到，如果想加強去濕利水效果，可加冬瓜皮；若想加強清熱效果，則可加綠豆。
雪梨荷葉薏米湯（煲/Boil）
2-3人分量 1級難度 2小時
材料：
雪梨3個
荷葉1/4塊
薏米50克
無花果4粒
瘦肉400克
酒少許
水1.8公升
鹽適量
做法：
1. 荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。
2. 雪梨去皮、去芯、切塊；薏米及無花果洗淨，備用。
3. 冷水連瘦肉放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起及洗淨。
4. 所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*荷葉無需加太多，以免味太澀；煲湯前需浸洗及用熱水煲荷葉，有助煮軟、清洗和消毒。
整個湯有清熱潤肺、消暑去濕功效，性質平和適合大部分人飲用，尤其適合體質燥熱及濕重者。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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雪梨：味甘性涼，清熱潤肺、生津化痰。
荷葉：性平、味苦，清熱解暑。
薏米：味甘、性微寒，利濕健脾，可除寒濕；生薏米利濕力較強，但熟薏米則補脾胃功效較優。
無花果：味甘性平，潤肺止咳、健胃清腸、消腫解毒及生津抑燥。
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