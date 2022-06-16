芋頭營養｜控血糖助防癌4大功效　高纖低熱量芋頭代飯減肥都啱！

芋頭是台灣的代表性食物，和同屬澱粉類食物的番薯一樣廣為人知。燉煮後的芋頭口感綿密濕潤，散發著濃濃香氣，令人愛不釋手。顏色淡紫的芋頭除可入菜，也經常加工成各類食品，例如芋頭酥、芋餅、芋園、芋粿巧、芋頭雪糕等，

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



不過芋頭可不僅只有美味能搬上檯面，《Hello醫師》將介紹你所不知芋頭4大功效、營養成分，以及減肥人士最在乎芋頭熱量。

芋頭4大功效（按圖👇👇👇）

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1. 芋頭含有豐富纖維及營養素

身為澱粉類的芋頭，每100克含有123卡的熱量，不僅較白飯（182卡/100克）低，也比多數麵食熱量低上100~200卡。雖然有部分減肥人士主張少吃芋頭、番薯這類的澱粉類食物，採取「戒澱粉」的減肥方式。但芋頭其實含有豐富的纖維及營養，若將芋頭直接取代日常的澱粉類食物（飯、麵），反而能降低整體攝取的熱量，並且取得豐富的纖維、維他命和礦物質，是減肥期間既可維持體力、熱量適中的優質澱粉來源。

芋頭所含的主要營養成分包括膳食纖維、維他命A、維他命B1、B2、B3、B3、維他命C，以及胡蘿蔔素、硫胺素、核黃素與多種礦物質。長期食用可防止牙齒退化，減少肺炎、下痢、腸炎等疾病。另外，芋頭所特有的黏質（黏稠液體）可幫助肝臟解毒，鬆弛緊張的肌肉及血管。

2. 芋頭含抗性澱粉 有助控制血糖

芋頭是一種澱粉類的蔬菜，含有2種有利於血糖控制的碳水化合物：纖維及抗性澱粉。由於人體腸道無法消化及吸收纖維，因此芋頭的纖維有助於腸道蠕動，加速排便，並且減緩腸道吸收其他碳水化合物的養分，幫助控制血糖。

此外，芋頭所含的抗性澱粉也無法被人體的消化道所吸收，不會升高血液中的血糖。因此食用芋頭可有效控制血糖水平，對糖尿病或其他高血糖疾病患者很有幫助。

▼芋頭挑選原則及網民回應（按圖看清👇👇👇）

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3. 芋頭高纖降膽固醇 預防降低心臟病

攝取豐富纖維，可降低罹患心血管疾病的風險，並有研究指出每日多攝取10克纖維，死於心臟病的風險就會降低17%。此外，芋頭所含的水溶性纖維對於降低人體的膽固醇也很有助益。水溶性纖維能與體內脂肪酸結合，有效降低密度脂蛋白膽固醇（LDL，又稱壞膽固醇）。

4. 芋頭含槲皮素 可能降低罹癌風險

芋頭含有一種稱為槲皮素（Quercetin）的植化素，同樣的植化素也可見於蘋果、洋蔥及茶類當中。植化素能幫助植物對抗紫外線、輻射、環境污染及病毒感染，而人體攝取植化素則可提升抗氧化能力，降低體內自由基的濃度，優化酵素解毒機能，有助預防細胞受損並降低罹癌風險。

儘管目前研究指出槲皮素與清除癌細胞，降低胃癌、肺癌、大腸癌、食道癌等多種癌症的風險存有著相關性，但芋頭與抗癌關係尚待更多研究證實，不過藉由攝取蔬果所得的抗氧化能力，仍有益身體免疫功能，減少各種慢性病、心血管疾病的風險，進而預防癌症，因此食用芋頭的整體效益仍相當正面。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：「芋」見你真好！減肥控糖吃芋頭、芋頭4大功效熱量一次看】

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