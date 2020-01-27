【減肥】芋頭5大健康好處仲可減肥？營養學家解疑團教你點食有效

芋頭，是農曆新年期間常見的食材，大大小小的糕點和賀年菜都會看到它。有人說芋頭容易令人致肥，不宜多吃，亦有人說這是一個天大的誤會。到底吃芋頭健康嗎？會致肥嗎？吃芋頭對身體又有甚麼好處呢？

芋頭是常見的食物，口感軟糯，用來燜煮、做糕點、甜品都十分適宜，鹹食甜點都會有它的一席位。農曆新年期間，芋頭燜鴨、芋頭糕、芋頭扣肉都是常吃的賀年菜。坊間有不少說法，說芋頭是高澱粉質的食物，多吃會致肥。但亦有人說它比白飯更低熱量，反而可以幫助減磅。孰真孰假，記者是次訪問了營養學家的專業意見，為各位解開這個迷思。

Ｑ：有人話芋頭係高澱粉質食物，多食會致肥。但如果以芋頭當作主食，它的熱量會比白飯低嗎？

Ａ：每100克蒸熟的芋頭，就有34.6 克碳水化合物，熱量142卡路里。 每100克白飯，有28.6克碳水化合物，熱量130卡路里*。

同等分量兩者相比之下，芋頭的碳水化合物和熱量比起白飯輕微多一些。但是因為芋頭的體積比較大，我們進食時通常都是以每一碗計算，每一碗熟芋頭大約是140克，有200卡路里，而每一碗白飯大約是200克，有260卡路里。所以如果把芋頭當作主食，而用飯碗計，相對熱量會比白飯低。

營養學家Mellissa Cheung為大家解開芋頭是否能夠幫助減肥的謎團。（圖片由受訪者提供）

Ｑ：它比白飯更高纖，以芋頭代替白飯可以幫助減磅嗎？

芋頭比起白飯有更多膳食纖維。按食安中心資料顯示，每100克熟芋頭有5.1克膳食纖維，而白飯是完全沒有的。進食多些膳食纖維，可以有助穩定血糖，減低飢餓感，對腸道健康有益，也適合想減磅人士進食。每日膳食纖維建議攝取量最少25克。

Ｑ：若把芋頭當作主食,有甚麼注意事項嗎?

注意芋頭必須煮熟才進食，因為生芋頭當中含草酸鈣結晶體帶有苦味，而且黏液可能會刺激喉嚨，但經過煮熟後草酸鈣結晶體和黏液就會消失。

因為芋頭都屬於高發酵成碳水化合物，如果容易胃脹、肚脹或患有腸易激綜合症人士都不適宜大量進食。

總括而言，若把芋頭代替白飯當作主食，由於進食的分量較少，而且有更多膳食纖維，的確可以幫助減磅。但要注意我們平時所進食的芋頭菜餚都加入了不少調味料和油，比蒸芋頭的熱量高很多。因此想以芋頭作減肥餐便要注意當中的烹調方法了。

按圖查看芋頭對人體的5大好處：

芋頭雖然常見，但在購買和處理上都是一門學問，購買得不好，芋頭會少了粉糯的口感，亦不會有香甜的味道；處理得不好，更是會令自己的雙手遭殃，痕癢難耐．以下便有一些方法介紹如何挑選靚芋頭，並且切芋頭時不會令到皮膚刺癢。

詳細內容:【揀芋頭4大要訣】香甜鬆化輕身或重身好？ 芋頭發芽可以吃嗎？

按圖了解挑選芋頭的4大要訣：

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按圖看切芋頭時如何避免刺癢:

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