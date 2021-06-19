揀芋頭貼士｜口感鬆綿膳食纖維超高　5大挑選秘訣要輕身體態飽滿

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-19 15:02

網友廖炯程在Facebook廚藝公社分享：一個古名叫「蹲鴟」（意思：蹲著的貓頭鷹）的蔬菜，因為古人認為外觀看起來超像蹲著的貓頭鷹，給它一個以型取名。現在人改叫芋頭。在東漢《說文解字》一書中提到，葉子與根莖都很肥大，被改名為「芋」，「于」在古時有大的意思，取義為草下面很大的作物。

最早的芋頭文獻出現在九千年前的新畿內亞，但因為熱量低，不夠營養，沒有被大量種植當作主食，直到到處閒蕩的西班牙人帶來了番薯，正式取代了芋頭的地位。

芋頭的口感鬆綿，特殊香氣，又不含龍葵素不會引起中毒又好消化，是一種很好的鹼性食物，常有胃酸過多問題的吃吃看先。豐富的營養成分就不贅述，其中特殊的是含「氟」，所以常「聽」人家說吃芋頭潔牙防蛀牙的小道消息是這樣來的。膳食纖維含量超高，是白米的四倍之多，又含有抗性澱粉，在腸道中難以被消化，所以是怕胖少婦的首選主食喔！

▼芋頭挑選原則及網民回應（按圖看清👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

其他芋頭食譜：【芋頭燜排骨食譜】佐飯一流暖笠笠小菜 2招令芋頭汁更香更滑！

芋頭燜排骨食譜

【Gi味俱全】黃淑儀升級版芋頭丸子西米露 6貼士揀靚芋頭要睇…

芋頭西米露食譜

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】