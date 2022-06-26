食物冷知識｜食蘆筍小便怪味香口膠致肚瀉？6常見食物或有副作用

每一天都照常吃，但突然為什麼會出現一些意想不到的副作用呢？也沒暴飲暴食，也沒對什麼食物有敏感，到底會是什麼呢？



那麼有可能就是你吃到了以下的食物了，來看看到底什麼食物會有特別的副作用吧！

吃什麼食物會有特別副作用？（按圖）

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1. 紅蘿蔔

紅蘿蔔很有營養沒有錯，多吃是應該的啊~但是如果吃太多的話，我們的皮膚就會變成橙色，因為多餘的β- 紅蘿蔔素會堆積在我們的皮膚內所以才會有這樣的情況，尤其是手掌和腳掌會比較容易發黃。即使多吃富含β- 紅蘿蔔素的南瓜和番薯等，都有這樣的情況出現。

2. 辣醬

有時睡不著的原因竟然是吃了辣味的醬料？有研究顯示，在晚餐中加入Tabasco醬料和芥末醬的男性特別難入睡，因為入睡需要調節體溫，所以吃辣味的醬料過程中會影響睡眠。不僅是醬料，只要是辛辣的食物通常都會妨礙睡眠。

3. 蘆筍

蘆筍的營養也很豐富，但是有些人吃了也會副作用。那就是吃完蘆筍15-30分鐘後，小便就會有奇怪的氣味。這種氣味是在蘆筍中含有硫化合物，在消化的過程中會產生，所以並不值得太過驚訝。

4. 黑莓

吃了黑莓這種水果對尿色也有影響，這是因為不管食用紅菜頭或是黑莓後尿液都會變成粉紅色，所以也不需要太過擔心。

5. 無糖的香口膠

沒有白糖的香口膠並不一定對健康有益，因為使用代替白糖的物質會引起問題。無糖的香口膠含有名為Sorbitol的人工甜味劑，這種成分會引起腹瀉。有研究顯示，Sorbitol成分很難從腸道中吸收，而且具有將血液內的水分引入到腸道的作用，如果攝取過多就會導致腹瀉。

6. 粟米片

粟米片吃太多會導致手腫起來，因為太鹹了。那些鈉含量高的食物都會把體內的水分積聚在一起，所以儘量不要吃太多含有高鈉的粟米片、餅乾、薄餅、炸雞和煙肉等的加工食／外賣食品。

每一樣食物只要適量的食用還是沒什麼問題的，不要以為有益的食物就要攝取很多，沒有見效反而還出現更多副作用。

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