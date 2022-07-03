咖啡防便秘｜咖啡致結腸收縮誘便意比暖水有效！最快幾耐排便？

不少上班族，早上一定要來杯咖啡提神，有些人喝咖啡還能「促進排便」，甚至喝完咖啡沒幾分鐘就到廁所報到。根據《CNN》報導，有研究指出「喝咖啡比喝溫水更能促進排便」，至於為何會導致突然排便？目前尚未找到原因，不過專家發現，喝咖啡可能導致「結腸收縮，影響賀爾蒙及胃酸等現象」。



美國營養師傑林．瓊斯（Jerlyn Jones）強調，雖然研究發現咖啡比溫水更促進排便，但並不代表能以咖啡取代水分，人體約有60%是由水組成，每天都需要大量的水被消化道釋放和重新吸收。

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咖啡可能導致結腸收縮，引發便意

當食物經過結腸時，就會轉變成糞便，並儲存、堆積在乙狀結腸，再隨著1天約1-2次的腸蠕動進入直腸，進而排出。而結腸通常會經歷3種類型的收縮，並加上60種腸道菌的作用，將食物轉化成糞便，而收縮的頻率和時間，受到肌肉、神經和化學因素的影響。

美國麻省總醫院胃腸動力實驗室主任凱爾．斯塔勒博士（Kyle Staller）說，根據1998年的一項研究，咖啡可能會在飲用後幾分鐘內刺激結腸運動。當時找了12位健康並同意將感測器的探針插入結腸，於第2天的10小時內，隨機飲用熱咖啡、無咖啡因咖啡、水或吃一頓飯。研究結果發現，與水相比，兩種類型的咖啡，和一頓飯都會引起更多的結腸收縮和壓力，而含咖啡因的咖啡在刺激結腸運動活動方面比水高60%，比無咖啡因的咖啡影響高23%。

凱爾．斯塔勒博士表示，並不是因為咖啡直接接觸到結腸內壁而產生收縮，而是透過「胃結腸機制」影響，也就代表「咖啡接觸胃內壁，會觸發神經系統或荷爾蒙反應，從而導致結腸開始啟動收縮，將糞便移向直腸，就會出現排便的衝動。」另外，傑林．瓊斯表示，咖啡烘焙過程中所形成的化合物，含有膳食纖維，這也有助於消化和防止便秘。

刺激賀爾蒙與胃酸分泌 加快食物離開胃的時間

凱爾．斯塔勒博士表示，咖啡似乎還能刺激胃泌素的分泌。胃泌素的功能在於次繼胃壁細胞產生胃酸。胃酸有助消化食物並促進結腸活動，1986年的研究發現，飲用含咖啡因，或無咖啡因的咖啡，皆會迅速地影響胃泌素的分泌。2009年一項研究發現，吃一頓飯配一杯喝咖啡，明顯加快飯後食物離開腸胃並進入小腸的時間。

便秘別因此狂喝咖啡 還有這些解決方法

有些人喜歡喝一杯鮮奶咖啡，但若你有乳糖不耐症，那麼奶精或牛奶，也可能是大便衝動的罪魁禍首。傑林．瓊斯說明，想找到究竟是咖啡還是乳糖不耐症導致拉肚子，可以先試著喝沒加奶的咖啡，並追蹤一陣子觀察排便狀況。

至於便秘的人應藉此每天早上喝咖啡嗎？凱爾．斯塔勒回應，「如果你便秘，透過喝咖啡解緩便秘並非不合理，但不要過度依賴咖啡促進排便，如果有任何疑慮，應先就醫治療。」傑林．瓊斯建議，可吃水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果和種子類食物，慢慢增加膳食纖維攝取量，並搭配足量的水分攝取，同樣能改善便秘的問題。

要改善便秘，以下4類食品不妨適量食用：（按圖了解）

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