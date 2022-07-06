暗瘡食物｜西瓜皮敷臉改善痘痘？醫生解迷思建議飲食1原則更有效
撰文：NOW健康
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又到了西瓜季節，吃起來清涼退火，許多人甚至拿西瓜皮上那層綠綠的果肉敷在臉上，認為有鎮定、消炎、補水及美白等功效，還可以治療痘痘。
皮膚科醫師表示，這毫無學理依據，如有痘痘困擾，應該就醫，接受治療。
西瓜皮敷臉能對抗口罩痘痘？（按圖）
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台灣林口台北長庚紀念醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，民眾如有青春痘，千萬不能亂摳、擠破，也不可直接敷貼西瓜皮，以免造成皮膚過度刺激，變成接觸性皮膚炎。如痘痘紅腫發炎，還可能引發蜂窩性組織炎。
黃毓惠指出，最近2、3年來，受疫情影響，外出都需戴上口罩，甚至在辦公室也需戴口罩，由於長時間局部悶熱，不少人嘴巴及下巴等附近皮膚均冒出痘痘。
黃毓惠說，這類「口罩痘痘」患者愈來愈多，建議回家後，應該立即拿下口罩，並徹底清潔，並做好保濕。如果痘痘久久不退，就應該尋求皮膚科協助，展開戰痘大作戰。
一般治療痘痘，如果症狀輕微，以塗抹A酸為主，讓痘痘逐漸消炎、不再紅腫，但如果症狀嚴重，變成爛痘，表面瀰漫著一層黏液，就會建議口服A酸藥物及抗生素。
有痘痘問題者應該維持清淡飲食，少吃炸雞、薯條等油炸及高熱量食物，並減少熬夜，生活作息力求正常。平常則應妥善清潔臉部肌膚，但不能過度清潔，以免破壞肌膚組織。
5種食物可防曬兼美白（按圖）
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